Frida Sofía asegura que Enrique Guzmán abusó de ella; él le responde

Gran controversia han generado las declaraciones de la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía en contra de su abuelo materno, Enrique Guzmán, al decir que abusó de ella, por lo que él no se quedó callado y respondió a la cantante.

Fue durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante al programa De primera Mano que la cantante abrió su corazón y contó algunos detalles de su vida privada, en donde dijo que fue atacada sexualmente por Enrique Guzmán cuando ella tenía tan solo cinco años.

Entre lágrimas, la cantante detalló cómo fue que sucedían esos terribles encuentros con su abuelo cuando era niña, además de tacharlo de abusivo y asqueroso. “Siempre fue muy abusivo, mira, me pongo a temblar por todo lo que tengo qué decir de eso, fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo… muy… me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas, pero…”, señaló Frida Sofía.

La nieta de Silvia Pinal mostró su rabia contra su abuelo, a quien aseguró que lo odiaba con todo su corazón. “Me manoseó… desde los 5 (años)… lo odio, y más por cómo (fue), pasado de lanza, ahorita me quedó así de ‘andale cab%&*, ¿y si el mundo supiera?’… es un delito”, expresó.

Sobre si Enrique Guzmán le pedía que nadie le contara del abuso, Frida Sofía indicó que todo fue asqueroso e incluso pasó por su mente que esto era normal, ya que su familia le decía que eso que le hacía su abuelito era porque la quería.

“Es un asqueroso de todo, que cuando estás tan chiquita y te dicen que ‘esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere’, y pues a esa edad no tienes ni idea, no tienes consciencia, entonces se vuelve algo normal, y… ¡qué asco!, pero es como que pues en alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo, porque te está tocando tus partes íntimas, entonces fue como… por eso me lo callé, porque dije ‘¿entonces yo estoy enferma? o ¿qué onda?’", señaló Frida Sofía.

La modelo también indicó que no Enrique Guzmán la tocó sino que este abuso también lo vivió con las parejas de su madre. "Pero de repente me empezó a pasar otra vez con todos los novios de mi mamá. Varios, desde los 5 hasta los 11 o 12, varios hombres que mi mamá los conocía y en el cuarto del hotel, entonces ya que estaba mi mamá o dormida o inconsciente, siempre… (Alejandra) varias veces (tenía sexo estando yo ahí), no es como que lo hacía siéntate y veme, pero nunca cerraba la puerta o los sonidos…”, explicó.

Al ser cuestionada sobre si perdió su virginidad con alguno de los galanes de su madre, la modelo señaló: “sí, con alguien que ni sé cómo se llama”, dijo Frida Sofía.

Ante estás fuertes declaraciones, Enrique Guzmán utilizó su cuenta de Twitter para desmentir las declaraciones de su nieta e incluso mostrar su preocupación por la salud mental de la joven. “Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de @fridasofia y lo estúpido de @gustavoadolfo un hombre que me conoce perfectamente”, indicó el rockero.