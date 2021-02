Frida Sofía advirtió fraude de Larry Ramos a Alejandra Guzmán

El fraude por 4 millones de dólares de Larry Ramos a la cantante Alejandra Guzmán se pudo haber evitado, reveló Frida Sofía, hija de la rockera, quien advirtió a su madre de lo sospechoso que era invertir con el empresario colombiano.

Entrevistada por las cámaras del programa ‘Ventaneando’ en Miami, Frida Sofía comentó que advirtió a Alejandra Guzmán no invertir un solo peso en su ex novio Larry Ramos, pero aunque le imploró, no le hizo caso.

Frida Sofía reveló que ella también estuvo a punto de invertir su propio dinero en los negocios de Larry Ramos, y aunque no tiene los millones de pesos que tiene su mamá, al final decidió no hacerlo gracias a su intuición.

“Yo le rogué, le rogué, le rogué, y este ya que la vi que sus reuniones eran en el barco, sus reuniones eran en el barco, le dije: ‘oye, si tiene un penthouse de oficina, si van a hacer bussiness ¿por qué no están en la oficina? Date un poquito de respeto nada más’, respeto lo tiene como madre, gracias por darme la vida, pero no todas las mujeres que hayan parido son madres, por eso no parí yo”, expresó Frida Sofía.

El pasado lunes 8 de febrero, por fin una corte en Miami falló a favor de la cantante Alejandra Guzmán durante una audiencia virtual en donde la representó su abogado y en que un juez dictó que el empresario y esposo de Ninel Conde, Larry Ramos, le tendría que regresar los 4 millones de dólares que le dio, al no haber en realidad una inversión en el supuesto negocio del colombiano.

Sobre la relación que Frida Sofía tiene con su madre, mencionó que el molesta que la cantante de ‘Reina de Corazones’ salga a declarar a los medios que la extraña y quiere ver, cuando es todo lo contrario.

“Yo estoy con los brazos abiertos, pero nunca me fui a ninguna parte, dice regresa, regresa, pero… o sea, no puedo ir a México por ejemplo y ella sí puede viajar a Estados Unidos, acaba de estar una semana aquí, y no, no me marcó, no me trató de buscar, eso sí, no me gusta que mienta de esas cosas, no se vale porque entonces yo quedo como la villana, como que yo no la quiero ver, como que yo no la quiero abrazar y no es así”, comentó.

Añadió que tiene un nudo en la garganta, y si hablan es por medio de sus abogados, y nunca le ha marcado, ni siquiera en su cumpleaños, por lo que reveló que Alejandra Guzmán la tiene bloqueada.

El próximo 13 de marzo Frida Sofía cumplirá 29 años de edad y tal como ‘La Guzmán’, su deseo es que pueda hablar con su madre, no discutir, sino perdonarse, sin las cámaras ni otras cosas, ya que desde los 16 años ha estado para ella.