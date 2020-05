Frida Sofía a Alejandra Guzmán: Una cosa es ser madre y otra parir

Los dimes y diretes entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía parece que nunca terminará, pues mientras la joven asegura que su madre no le ha dado todo el amor que ella necesita y que incluso se metió con su ex, Christian Estrada, Alejandra Guzmán asegura que Frida no la escucha, sin embargo, goza de todas las comodidas gracias a su trabajo. Recientemente Frida Sofía le mandó decir a Alejandra Guzmán " Una cosa es ser madre y otra parir".

Nuevamente Frida Sofía volvió a generar polémica con sus recientes declaraciones en su cuenta de Instagram, pues indicó que ella es la víctima y no su madre.

La hija de la intérprete de Yo te esperaba también señaló que ya estaba cansada de esta situación que desafortunadamente aunque trate de hacerse la fuerte le duele.

“No estoy tratando ni de manchar la imagen de nadie. A ver, tampoco me estoy haciendo la víctima, soy víctima y aparte víctima de este pinche lavanderío. Siempre me hago bien pendeja y trato de que no me duela, pero me duele, lo que más duele es que se burlen de algo que te destroza”, comentó.

En sus más recientes declaraciones Alejandra Guzmán señaló que su hija necesitaba ayuda por lo que Frida no desaprovechó la oportunidad para decirle que estaba dispuesta a realizarse estudios psicológicos para dejar en claro que ella esta bien. Sin embargo, Frida causó polemica al decir que una cosa era ser madre y otra parir.

“Una cosa es ser madre y otra cosa es parir, la defendí toda mi vida, que ella salga con su cara para decirme enferma mental... me encantaría ir a una evaluación pero las dos y hablar...ella también publica todo... cuando mi vida siempre ha sido pública”, indicó.

Como era de esperarse este comentario generó la furia de los fans de su madre quienes comenzaron a atacarla y tacharla de malagradecida, por lo que Frida nuevamente utilizó sus redes para responder a todos aquellos que la atacan.

“Me vale que idolatren a ‘yo te esperaba’. Estoy hasta la madre de que me comparen, estoy hasta la madre de que asuman, estoy hasta la madre de que me aconseje la gente que no sabe ni qué pedo ¿vieron, sintieron, estuvieron? ¿no? entonces cállense. Les juro que me duele tener tanto odio, es un veneno al alma y lo que más me duele es que en realidad se ha vuelto una guerra entre madre e hija, pero yo sé que nunca he sido su hija”, señaló.

Frida aseguró que documentará todo lo que le ha sucedido y para que la gente se de cuenta que lo que ella dice es verdad.

“Aunque les cueste escucharlo, si no lo digo lo voy a escribir. He documentado tantas cosas porque sabía que nadie me iba a creer, por eso puse la loca inteligente. Necesito escribir mi historia y ya ahí me vale si me quieren o me odian, les diré mi verdad... sí miento, como todos ustedes, pero cuando no lo hago y hablo es porque tengo algo qué decir. Aquí todos los que dicen la verdad son los locos”, dijo.