Frente a frente, Cecilia Galliano le confiesa a Mark Tacher que le fue infiel

Luego de cuatro años de relación, fue en el 2016 cuando Mark Tacher y Cecilia Galliano dieron a conocer que su romance había llegado a su fín, en medio de rumores de infidelidad por parte del galán de televisión. Pese a todo lo que se rumoró los famosos dejaron claro últimamente que se tienen un gran carño y después de tantos años se volvieron a reencontrar donde finalmente Cecilia Galliano le confesó a Mark Tacher que le fue infiel.

Recordemos que Mark Tacher hasta le había entregado el anillo de compromiso a la conductora, sin embargo, el amor se esfumó como el humo después de tantos años de relación, acaparando titulares por su ruptura: pero ahora los famosos vuelven a generar una polémica tras reencontrarse.

Resulta que Cecilia Galliano invitó a su ex a su canal de Youtube, en donde Mark Tacher contó algunos detalles de su vida personal y algunos de los momentos que vivió al lado de la actriz de La Desalmada, además de los proyectos actuales, en donde salió a relucir su personaje en la serie de Malverde: el santo patrón, en donde le da vida a Vicente del Río, un hombre que es engañado por su esposa.

"Estoy en serie, produciendo y también Netflix en serie. En Malverde, un personaje divino, está padrísimo ese personaje. Es un esposo engañado, pobrecito", mecionó el actor de 44 años, mientras que Cecilia Galliano lo cuestionó en forma de burla ¿ Pero tu ya lo viviste eso, no?. A lo que el artista respondió: "Sí, ya varias veces y de las que no me enteré, pero mientras se bañe todo está bien", indicó.

Durante la charla, Cecilia Galliano preguntó a Mark si creía que ella le había sido infiel durante los años que estuvieron juntos, a lo que el actor señaló que lo desconocía y que la única forma de saberlo era que ella confesara.

“Te voy a pedir que no hagas la misma pregunta de este lado, porque no te va a gustar”, señaló la conductora de televisión, mientras que Mark prefirió quedarse callado por unos segundos, tratando de asimilar la respuesta de su ex, y solo se limitó a decor: "Momento incómodo".

Pese a que Cecilia Galliano dejó entrever que le había sido infiel a Mark Tacher, ambos dejaron claro que tiene una muy buena relación y gracias a la química que tienen dejaron abierta la posibilidad de retomar su relación. “¿Hay alguna parte de ti que quiera volver con la otra persona?”, fue una de las preguntas que surgió a lo que ambos dejaron claro que estaban dispuestos, pues ambos están solteros y ya son más maduros.

