Franco de Vita, el primer hombre que le dijo 'bonita' a Betty, la fea

La telenovela colombiana más exitosa de todos los tiempos "Yo soy Betty, la fea", estrenada en 1999 por RCN y creada por Fernando Gaytán, reunió varios elementos que bastaron para convertir al melodrama en uno de los que más tarde, serían de los más recordados en la historia de la televisión en Latioamérica y América del Norte, pues recientemente hubo una versión de la misma historia en Estados Unidos.

En primer lugar, los personajes protagónicos a cargo de Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, como Beatriz Pinzón Solano (Betty, la fea) y Don Armando Mendoza, respectivamente. Y por otro lado, la trama de un tormentoso amor que existió entre ambos, que los dejó marcados por siempre a lo largo de la historia, a tal grado que después de múltiples adversidades, finalmente pudieron concretar su amor.

Las estrellas invitadas que desfilaron por los foros de "Yo soy Betty, la fea" fueron bastantes y en su gran la mayoría, muy reconocidas en el mundo del espectáculo y la moda. La mexicana Laura Flores fue una de ellas, o modelos famosas como Cecilia Bolocco Sin embargo, uno de los más reconocidos de todos los tiempos, Franco de Vita, fue uno de los que mejor sabor de boca dejó al interactuar con Betty en una escena muy nostálgica.

Betty, acababa de hacerse un sutil cambio de look, impulsada por Doña Catalina (Celmira Luzardo -QEPD-), quien tras enterarse de todo lo vivido entre Betty y Don Armando, decide ofrecerle trabajo y distraerla un poco para que ella olvidara esa historia que la marcó.

En un viaje a Cartagena, Colombia, Doña Catalina, que estaba a cargo del Concurso Nacional de Belleza de Colombia, tenía que verse con el cantante Franco de Vita, quien hizo su aparición como él mismo justo en el momento en el que Betty hacía su transformación física; y lo vería en un hotel; sin embargo, ella se retrasa y envía a Betty en su representación.

Mientras Betty encuentra en el área de la alberca del hotel en el que se hospedaban a Franco, se presenta con él y se sienta a conversar; en tanto, Betty comienza a cantar el éxito del cantante "Un buen perdedor", por lo que de Vita empieza a reírse agradeciendo a Betty, aunque ella le dice que escucharla en su voz, ha de ser todo un sacrilegio.

Y aunque apenada por cantar la canción frente al ídolo de multitudes, Betty no interrumpe su canto hasta acabar el coro, lo que deja sorprendido a Franco. Y en su encuentro, Betty se observa al espejo como aquella muchacha desvalida que no puede dejar de creer en el cambio de look que le acaban de hacer en el salón de belleza.

Por lo que vuelve a captar la atención del cantautor diciéndole que se ve muy bonita, pero Betty ríe y nuevamente se niega a creer que ese piropo sea verdad. Y el cantante agrega: "Se ve muy bonita, muy fresca, como una lechuga". Pero al no creer lo que escucha de la boda del famoso cantante, Betty si está convencido de lo que dice o si es lo mismo que le dice a todas sus admiradoras...

Sin embargo, él continúa afirmando que ella está muy bonita. Acto seguido, Betty le hace una difícil confesión: "nunca nadie le había manifestado esas palabras en toda su vida", por lo que se va muy agradecida del lado del cantante. Posteriormente viene Doña Catalina y ella se va con Michel Doinel, un empresario que empezará a tener un importante acercamiento con Betty.

