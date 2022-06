Fotos de boda de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se venden en el mercado negro, aseguran

Desde hace unas semanas Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se han convertido en tendencia debido a los rumores sobre una presunta boda en Europa y su posterior luna de miel por Italia y Grecia, sin embargo, y pese a que muchos aseguran que él ya presume una argolla de matrimonio, ninguno de los dos ha salido a confirmar o desmentir tal información.

No obstante, no han sido pocos los comunicadores que han afirmado que es muy probable que efectivamente haya habido un enlace e incluso Flor Rubio mencionó que las fotos exclusivas de la boda de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera habrían sido vendidas a una famosa revista de sociales, pero antes ella daría a conocer la noticia en sus redes sociales.

Ahora, aseguran que las imágenes se venden en el mercado negro y que la persona que las está ofreciendo pide 50 mil pesos por un paquete de 25 postales de la exclusiva ceremonia, y sería uno de los invitados a la fiesta quien las habría tomado.

Lee también: Cynthia Rodríguez sacude sus caderas y hace babear a Carlos Rivera

Así las ofrecen

Fue el periodista de espectáculos Alex Kaffie quien en su columna “Sin lisonja”, que publica en un diario de circulación nacional, aseguró que recibió un correo electrónico donde le ofrecían el paquete de fotografías y un vistazo rápido de algunas imágenes, donde pudo ver a los novios y a algunos de los invitados.

“Le cuento que fui contactado, a través de mensaje directo de Instagram, por una persona que está vendiendo 25 fotografías del casamiento de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez”, menciona el conductor de televisión.

Lee también: Toñita pone en duda la hombría de Carlos Rivera; lo llama marida de Cynthia Rodríguez

“A través de un archivo que caducó a los diez minutos que lo descargué (abrí) pude ver las instantáneas que, por lo cercano de las tomas, deduzco tomó alguno de los asistentes al casamiento (y es que no fueron capturadas con eso que los fotógrafos llaman telefoto)”, agregó y sostuvo que pese a la baja resolución, pudo ver “una felicidad descomunal en los contrayentes”.

Asimismo, Alex Kaffie señaló que pudo ver a una veintena de invitados pero a la única que reconoció fue a Laura G, compañera de Cynthia Rodriguez en el matutino de TV Azteca: “Un dato que no es importante, pero quiero compartirle es que en los retratos que miré no aparecen ni Kristal Silva ni Alejandro Gou. Ni la coconductora de ‘Venga la Alegría’ ni el productor de teatro, que presumen ser muuuuuuuuuy amigos de los recién casados, salen en las fotos”.

El periodista reveló que la persona que le ofrecía las fotos le pedía 50 mil pesos por ellas: “El o la traficante de las imágenes me pedía cincuenta mil por ellas. No compré las fotos, pues no tengo ese dinero (y si lo tuviera no lo gastaría en eso)”, enfatizó.

Cabe señalar que aunque supuestamente la boda de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera fue vendida a una famosa revista de sociales, lo cierto es que todavía no hay ninguna publicación que haya llevado en exclusiva los detalles ni las imágenes del evento.

Síguenos en