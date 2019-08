Fotos de Lizbeth Rodríguez embarazada salen a la luz

Lizbeth Rodríguez sigude dando de qué hablar, y es que entre la polémica de su programa Exponiendo Infieles, la ruptura con Tavo Betancourt y la supuesta infidelidad de Luisito Comunica, ahora han sido reveladas algunas fotos en las que la conductora se muestra embarazada.

A pesar que las fotos ya habían sido dadas a conocer hace meses, cobraron importancia hace unos días cuando Lizbeth Rodríguez subió a sus historias de Instagram videos con un niño que aeguran podría ser su hijo y dejaría al descubierto una parte oculta de su pasado.

Lee también: Sacan a la luz supuesto hijo de Lizbeth Rodríguez

En las fotos que expuso un usuario identificado con el nombre de Come_callado en Instagram, aparece Lizbeth Rodríguez luciendo su pancita de embarazo, en otras más presume ropa de bebé en lo que parece una fiesta de baby shower.

Otra de las fotos pertenece a una sesión de embarazo en la que utiliza unas alas de ángel, mismas en las que luce hermosa. Si embargo la Chica Badabun no se ha pronunciado al respecto, pero internautas especulan que pronto estaría por confesar la verdad.

Los rumores aumentaron hace meses cuando en el video Quién me conoce más: mi novio o mi ex, cuando Liz aún era novia de Tavo, lo enfrentó con Tony Basurto, su también ex, y en el minuto 43 ambos mencionaran a su hijo a pesar que las pizarras y el audio fueron censurados.

Hasta ahora la youtuber ha mantenido su pasado no oculto pero si ha tratado de mantenerlo en privado, y no nos sorprendería que siga siendo de la mimsa manera al ser una figura pública y expuesta a sus fans.