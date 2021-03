Fotógrafo que agredió Livia Brito augura total fracaso para La Desalmada

Ernesto Zepeda, el paparazzi al que Livia Brito agredió el año pasado en Cancún, auguró un fracaso total para la telenovela “La desalmada”, en la cual la actriz cubana es la protagonista, pues hasta el momento ella no ha resarcido el daño.

En entrevista para el programa “Sale el sol”, de Imagen Televisión, el fotógrafo dio a conocer que el proceso legal contra la histrionisa va muy lento y aún siguen agregándose pruebas a la carpeta de investigación, y no habido un acercamiento por parte de la famosa para arreglar la situación.

El paparazzi lamentó que después que demostró que sí fue víctima de agresión por parte de Livia Brito y su novio, además de que su equipo de trabajo fue dañado, a la actriz se le premie con un papel protagónico en una telenovela, luego de hablar mal de los mexicanos.

Ernesto Zepeda enfatizó la anterior debido a que Livia Brito es originaria de Cuba aunque gran parte de su vida la ha hecho en México e incluso tiene la nacionalidad azteca, por lo que no se considera extranjera.

“Todo sigue en el ministerio público todavía, ya son nueve meses en los que se sigue integrando la carpeta de investigación con peritajes y pruebas, que sea el juez el que determine que es lo que corresponde para cada uno”, dijo el fotógrafo en la entrevista.

Consideró incongruente que los productores le dieran un protagónico a Livia Brito pese a la situación legal que tiene y sostuvo que no le augura éxito a la telenovela “La desalmada”, producción de José Alberto Castro para Televisa, con los antecedentes que tiene la actriz.

“No le vaticino éxito a su novela por toda la cuestión que tiene y porque ella en algún momento mencionó que ya estaba harta de los mexicanos, y creo que si hay algo que nos molesta a los mexicanos es que vengan a nuestro país, que quieran que los tratemos como reyes, que seamos sus sirvientes y que aparte nos maltraten, eso no nos gusta”, sostuvo Ernesto Zepeda.

Agregó el fotógrafo que está en espera que haya una orden de comparecencia para la actriz y su pareja y pague los daños ocasionados: “Ella no quiere pagar no porque no tenga dinero sino porque el hecho de perder y que su ego se vea tan afectado es lo que le duele”.

Recientemente, Livia Brito evitó hablar sobre el tema cuando concedió una entrevista a los medios de comunicación para hablar de su protagónico en “La desalmada”, sin embargo, al ser cuestionada sobre el tema indicó que no podía dar detalles por el proceso legal que está en marcha.