Fotografías que muestran el Pasado de Biby Gaytán 

Las fotografías compartidas por la actriz Biby Gaytán, muestran su linda infancia con imágenes de recuerdo , sorprendiendo a sus seguidores en Instagram.

Fue este martes, cuando Biby Gaytán compartió en su cuenta oficial de instagram, hablamos de un par de fotografías de cuando era niña. Lo que llamó la atención fue como pocas veces, Biby mostró imágenes de su mamá, a quien dedicó el post.

En la publicación de Instagram, Biby Gaytán, le dedica unas líneas a su mamá:

“¡Mi mamá y yo! ¡Dios te bendiga por siempre mamita linda!”

Escribió al pie de las fotografías que recibió más de 400 comentarios, destacando el gran parecido que tiene su hija Alejandra con su madre.



“Ahora entiendo de dónde viene tanta belleza”, “Le sacaste la genética”, “eres tan bella como tu mamá”, “hermosas”,

Son algunos de los comentarios en la publicación, misma que tiene más de 30 mil likes.

Con esa publicación, fue que reapareció Biby, después del video donde lloró porque, vimos a su esposo Eduardo Capetillo, hablando abiertamente, por primera vez, de su época de excesos.

En el video se veía a Capetillo sobre un escenario cantando el tema "Más que Alcanzar una estrella" junto a su primogénito, también de nombre Eduardo, por un momento el actor se detuvo para recordar una anécdota que conmovió hasta el llanto a su esposa.

“Esto para mí es el éxito”, dijo Eduardo refiriéndose al poder estar en compañía de su hijo. “Recuerdo, hace muchos años, a un muchachito de 12 años que apenas alcanzaba a tocar la guitarra, sus bracitos apenas le daban para tocar los acordes de la guitarra, y ensayó dos meses completos para subirse a cantar con su papá en el escenario”

“Vagamente recuerdo el momento porque yo estaba tan intoxicado que apenas podía hablar… y me perdí ese momento, me perdía ese regalo de la vida. Hoy la vida y el universo me permite tener este momento contigo. Te amo con toda mi alma”

Biby Gaytán actualmente esta dedica asu canal de youtube, el cual lleva su nombre. En el canal habla de cocina, hay una entrevista que le realizo a su esposo, Eduardo Capetillo, rutinas de ejercicios desde casa, mascarillas, el canal es de entretenimiento familiar.

