Foto: Thalía asegura que su abuela gritaba de dolor

La abuelita de Thalía, la señora Eva Mange gritaba de dolor ante las 9 terribles escaras decúbito que tiene en su cuerpo, consecuencia del mal trato que le dieron en el centro para adulos mayores en el que se encontraba. Fue a través de las cuentas oficiales de la ex actriz de Televisa, y de su hermana Laura Zapata, donde se dio a conocer la noticia del desagradable hecho.

“No entiendo por que en Le Grand Senior Living, no le dieron anoche a mi abuela sus medicamentos, no se dan cuenta que se siente mal? Pasó la noche en 1 grito del dolor y todo x que Tienen que mandarnos un email solicitándolo por favor, en ocasiones se reacciona por amor!No le hagan daño!”, fueron las palabras con las que Thalía expresó su inconformidad.

“Tiene 9 escaras decúbito. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables”, dijo por su parte Laura Zapata.

La Señora Eva Mange a grito abierto por heridas. Twitter Laura Zapata

Thalía se ha mostrado muy activa en sus redes para pedir oración por su abuelita, Eva, por lo que ha tenido una buena reacción por parte de sus millones de seguidores, quienes han estado muy al pendiente de las publicaciones de la famosa.

Pero no todo fue miel sobre hojuelas en las reacciones de sus seguidores, ya que algunos comentaron molestos el encierro de la señora Eva, teniendo todavía familia quien pudiera ver por ella, refieriéndose a Thalía y a Laura Zapata, a quienes le dejaron en claro que si la encerraron, fue por que en verdad no la aman como dicen.

Las hermanas, se defendieron de las acusaciones y dijeron que la decisión que las llevó a internar a su abuelita en el asilo de ancianos, fue por que les daba tristeza ver que estaba sola con su enfermero en casa y que pensaron que al convivir con más personas de su edad ella se sentiría mejor.

Las graves heridas con las que la señora Eva Mange resultó en el asilo. Twitter Laura Zapata

Cabe resaltar que el asilo donde estaba la señora Eva Mange fue suspendido después de que la Fiscalía General del Estado de México acudió al lugar. A través de Twitter, Laura Zapata agradeció a las autoridades el resultado de la invetigación. "Buenas noches. Por fin finalizó la investigación realizada por diferentes instancias del @FiscaliaEdomex @SaludEdomex @EDOMEX que duró todo el día y el resultado fue este, no tengo mayores datos", escribió la actriz en su cuenta.

Al mismo tiempo también manifestó que sigue recibiendo amenazas a través de está red social. “Al parecer es alguien que está aquí dentro, me sigue amenazando !!! Qué tal el valiente sin foto y sigue con su redacción inexplicable. @POLICIAEDOMEX este teléfono me está amenazando y tratando de intimidar @FiscaliaEdomex @Seguridadedomex”, explicó Zapata en Twitter.