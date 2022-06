Fonseca apoya a niños con cardiopatías congénitas con "Besos en la frente"

El cantautor colombiano Fonseca, ganador de siete premios Latin Grammy, anunció el pasado martes su nuevo sencillo y video promocional "Besos en la Frente", una canción que forma parte de su más reciente álbum, "Viajante", y es el tema oficial de la campaña "Emma Brilla" para ayudar a niños en Colombia con cardiopatías congénitas.

La campaña, a cargo del cantautor y de La Fundación Cardioinfantil en Colombia, se lanza hoy desde el Teatro Colón de Bogotá con un espectáculo sinfónico de Fonseca "a beneficio de la causa", señaló un comunicado.

La idea es crear y promover el fondo "Emma Lemaitre", al que las personas pueden donar "el dinero que consideren" para atender y diagnosticar estas enfermedades a tiempo en las poblaciones menos favorecidas, añade el comunicado.

Lee también: Fonseca homenajeará a Vicente Fernández en su concierto en Ciudad de México

El tema "nace desde lo más profundo del alma por una situación familiar. Es una canción que muestra cómo muchas veces la música llega para sanar y a traer luz a momentos de oscuridad", dijo Fonseca en la presentación del video.

"Estoy seguro de que llegará a los corazones de muchas personas que tendrán en su memoria y en su corazón a esa persona que ya no está...Recordar es vivir y también agradecer. Eso es 'Besos en la frente'", detalló el compositor.

Lee también: Policía justifica uso de gases durante el concierto de Karol G en Guayaquil

Una de cada 100 personas nacidas en Colombia sufre de una cardiopatía congénita estructural, siendo la segunda causa de muerte en niños menores de un año, según el comunicado de la Fundación Cardioinfantil.

Por lo general, estas enfermedades no se detectan a tiempo y afectan el corazón de niños y adolescentes, añade.

A finales de abril pasado, Fonseca publicó "Viajante", su noveno álbum, que llegó acompañado del sencillo y video musical "Pasa", en el que colabora el grupo pop mexicano Matisse, y celebra sus 20 años en la música.

"Con Viajante quiero celebrar estos 20 años de carrera. Soy y seré un viajante por siempre y mis canciones son mi manera de ir describiendo este camino", afirmó entonces Fonseca sobre este disco concebido durante la pausa de la pandemia y finalizado con el regreso a la nueva normalidad.

Desde hace 25 años, a través del programa "Regale una Vida", la Fundación Cardioinfantil recorre diferentes departamentos del país en los que realiza "brigadas de diagnóstico cardiológico que permiten identificar estas enfermedades cardiovasculares a tiempo". EFE

Con información de FONSECA / Agencia EFE Miami, Florida (EE.UU.) / Fotografía Instagram Fonseca

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!