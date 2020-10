Flans cumple 35 años de lanzamiento ¡y lo celebrarán con un encuentro virtual!

Este martes 6 de octubre el emblemático grupo de tres chavas llamadas Flans, están de manteles largos al cumplir 35 años de lanzamiento con su música que sin duda, ha dejado huella en todos aquellos que vivieron la época de los 80's y 90's con la música que se escuchaba en aquellos años.

Fue en "Siempre en Domingo", el programa en el que Ilse, Ivonne y Mimí, debutaron en la tv, una tarde de otoño de 1985. Y su éxito fue tal, que grabaron cinco discos como agrupación. Un disco por año; sin embargo, no duraron más de cinco años juntas debido a algunas diferencias que existieron entre ellas.

El grupo ha sido considerado como un ícono de la industria musical en México dentro de la música pop en Español, por ser el primer grupo femenino en Latinoamérica y gracias al éxito de sus canciones, mismas que fueron complementadas con singulares coreografías.

Y por si fuera poco, marcaron tendencia en la moda durante sus primeros años de vida. Hoy, la agrupación sigue vigente aunque ya no bajo el nombre de Flans, sino como dueto, con dos des su integrantes originales como lo son Ilse y Mimí.

Su padrino artístico es Julio Iglesias. Entre sus canciones más conocidas se encuentran: "Bazar", "Alma gemela", "Las mil y una noches", "Corre corre", "Veinte millas", "Tiraré", "A cada paso", "Hoy por ti, mañana por mí", "No controles", "Me he enamorado de un fan" y "Tímido".

En 1990, sufrieron su primera separación, misma que anunciaron a través de "Siempre en Domingo" programa en el que debutaron; el argumento giró en torno a que Ivonne se casaría y además estaba embarazada.

La recordada agrupación siempre ha estado vigente pese a su primera separación en 1990. A finales de los 90's y principios de los 2000, época de los llamados reencuentros, la empresaria Mildred Villafañe contactó a Ilse, Ivonne, y Mimí para hacer un reencuentro y las integrantes aceptan por lo que fue "El último reencuentro del Milenio".

Aunque no fue su única presentación, pues el "Festival Acapulco Milenio" en Acapulco Guerrero, fue motivo para que Flans volviera a unirse, llevándose los aplausos de su público seguidor. En ese ínter fueron galardonadas por la revista "Eres" de Editorial Televisa por su trayectoria musical y por si fuera poco, ofrecieron cinco conciertos más en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México.

La trayectoria de estas tres chicas de los años 80's, siguió vigente con diferentes reencuentros cada determinado tiempo, incluso en 2015 festejaban de la misma manera sus primeros 30 años.

Tras su segundo reencuentro hicieron el disco "Primera Fila" en el que incluyeron sus más grandes éxitos así como temas nuevos.

Hoy, Mimí envió una invitación a sus fans a través de su cuenta oficial de Twitter ya que tienen una sorpresa preparada a sus fans esta noche en punto de las 7:00 pm, a través de un live en Facebook, e Instagram. Aquí puedes ver la charla en vivo.

