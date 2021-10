Fito Páez lanza el single "Vamos a lograrlo" como anticipo de su nuevo disco

El legendario músico y cantante argentino Fito Páez, quien es considerado uno de los máximos exponentes del rock latinoamericano, lanzó este viernes "Vamos a lograrlo", canción anticipo de su nuevo disco, que se pondrá a la venta el próximo mes de noviembre.

Según un comunicado distribuido por la discográfica Sony Music, este nuevo single formará parte del álbum "Los años salvajes", que incluye canciones inéditas grabadas en estudios de California (EE.UU) y Argentina y cuenta con la producción de Diego Olivero, Gustavo Borner y del propio Fito Páez. El disco forma parte de una nueva trilogía de álbumes.

A principios de 2022 se publicará el segundo, totalmente instrumental y que fue grabado por Páez en compañía de la Orquesta Sinfónica Nacional Checa, mientras que el tercer álbum -cuya fecha se desconoce- también contiene canciones inéditas, aunque grabadas tan solo por el cantautor y su piano.

Respecto al single "Vamos a lograrlo", un tema que enfatiza la importancia de lo colectivo para superar adversidades, Páez afirmó que se trata de una canción nacida "en medio de la pandemia" y que las palabras "casi surgieron solas".

"[El tema] hace foco sobre las cosas que considero importantes, que son siempre más chiquitas y no tan fatuas (vanas)", reconoció el músico en declaraciones recogidas por Sony Music.

"La música nombra lo que necesitamos ahora, es una canción coyuntural y, a la vez, no... Vamos a lograrlo es muchísimo, y cada uno puede tomarlo como prefiera. No tiene que ver con la idea de que todo se puede, esa idea no me convence. Vamos a lograrlo es más chiquito también", agregó el cantante rosarino.

Nacido el 13 de marzo de 1963, Fito Páez es uno de los músicos latinoamericanos más laureados de todos los tiempos: su disco 'El amor después del amor' (1992), por ejemplo, fue el más vendido en la historia del rock nacional argentino.

Asimismo, cuenta con nueve Grammy Latinos y este año se le concedió por primera vez uno norteamericano, al mejor disco latino de rock o alternativo por su último álbum, "La conquista del espacio". EFE

A través de su cuenta de Instagram, el argentino explicó cómo surgió "Vamos a Lograrlo": "...“Vamos A Lograrlo” es una de las primeras canciones que compuse para ‘Los Años Salvajes’, casi siempre empiezo a armar un groove, a probar armonías a cantar e improvisar melodías y a tirar alguna palabra que me dé pistas sobre lo que pueda estar queriendo transmitir o contar esa música"...

"Busco que la letra y la música no estén disociadas, que vayan los dos elementos en una misma dirección. Esta canción nace en medio de la pandemia; las palabras casi que surgieron solas, vamos a lograrlo como un vamos a salir de esta situación, y también un dónde está lo importante. Y la historia se repite, cuando dice ‘Todos los caminos llevan a Roma, toda sangre lleva inscripta un dolor’, y en el medio de todo eso también ‘Yo solo quiero tu sonrisa, una cerveza, un cigarro, una pizza y que salgamos a besarnos al sol’...".

"Hace foco sobre las cosas que considero importantes que son siempre mas chiquitas y no tan fatuas.

Al final termina como un pandemónium, todos juntos vamos a lograrlo. Ante esta situación hay que sumar todas las voluntades, la inteligencia, la lucidez para poder enfrentarla y frenarla. Y nace algo vinculado a lo colectivo, cuando lo colectivo se pone de acuerdo las cosas se encauzan y toman una mejor dirección.".

"... ‘Vamos A Lograrlo’ es la canción que abre el disco y es también una invitación pagana para bailar y recuperar la onda. La música nombra lo que necesitamos ahora, es una canción coyuntural y a la vez no…vamos a lograrlo es muchísimo y cada uno puede tomarlo como prefiera".

"Me gusta entrar en un ensayo y pensar que vamos a lograrlo, que vamos a sacar una muy buena música de allí, me gusta pensar que si armo una pareja vamos a lograr un vínculo feliz, cuando hago una canción lo mismo. No tiene que ver con la idea de que todo se puede, esa idea no me convence, vamos a logarlo es más chiquito también…hoy salimos a la calle a besarnos al sol. Vamos a lograrlo, es lindo pensar eso.”

Continuará… #VamosALograrlo #LAS".

