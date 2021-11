Fiscalía niega que haya detenidos por el caso Octavio Ocaña

Luego de que Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña, compartiera a través de sus redes sociales y algunos medios de comunicación que la Guardia Nacional había detenido a dos de los policías que participaron en la persecución de su hijo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México desmintió tal versión.

"Nos reportan presunta detención de la policía quien supuestamente robó las pertenencias del actor Octavio Ocaña, Lesly. En las imágenes se aprecia la detención por la Guardia Nacional. Información no confirmada", se lee en una publicación que comenzó a circular en las redes sociales.

Momentos más tarde, el padre de la estrella del programa de Vecinos confirmó dicha noticia: "Confirmo a través de mis abogados que es una noticia real, ayer fueron detenidos y mañana inicia su audiencia, gracias a todos los que han levantado la voz conmigo llegaremos hasta lo último", indicó.

Ante dicha noticia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió un comunicado para desmintir tal versión y asegurar que : "La Fiscalía EdoMex informa que de la investigación realizada por el fallecimiento de Octavio N hasta este momento no ha sido detenida alguna persona".

Posteriormente se retomó el perfil de 'Justiciaparaoctavioocanaa', en donde se colocó el tuit de la Fiscalía y se cuestionó ¿Por qué creen que la fiscalía haya publicado esto?. Como era de esperarse, la noticia generó indignación y no dudaron en emitir su opinión, señalando a la autoridad de corrupta.

"Para mi que no los detuvieron y solamente lo hicieron así para encubrirlos y resguardarlos o algo así", "Porque sólo los detuvieron por robo no por la muerte de Octavio", "Que extraño está esto! Los están protegiendo, solo traran de darnos circo creyendo que están haciendo su trabajo cuando en realidad no hacen nada !!", "Asco de autoridad", son algunos de los mensajes en la publicación.

Cabe mencionar que hace unos días, la prometida de Octavio Ocaña y una de sus hermanas denunciaron a través de sus redes sociales que efectivamente la mujer policía que aparece en el video que circula en internet efectivamente le robó el celular y una cadena al actor.

Fue el pasado 29 de octubre que 'Benito Rivers' perdió la vida debido a un impacto de bala en la cabeza luego de una persecución policial, La Fiscalía EdoMex determinó que Octavio Ocaña se disparó accidentalmente luego de que su vehículo chocara.

