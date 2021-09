Filtran pelea entre Bárbara de Regil y su esposo: "No me empujes naquita"

Hace unos días la actriz mexicana Bárbara de Regil compartió unas fotografías junto a su esposo, Fernando Shoenwald, y un romántico mensaje donde explicaba cómo el amor los flechó desde el primer día en que se conocieron, pues literalmente una semana después se fueron a vivir juntos, ahora se filtró de nueva cuenta un audio donde la pareja sostiene una acalorada pelea y él le dice: "No me empujes naquita".

Cabe señalar que el audio que se viralizó rápidamente en las redes sociales y que dividió opiniones ya se había filtrado en una ocasión, en el 2020, momento en el que Bárbara de Regil aseguró que era falso e incluso dijo que estaba incompleto.

Recordemos que fue la revista Tv Notas quien dio a conocer e audio, asegurando que la pelea había ocurrido en frebrero del 2016, por lo que fue durante una entrevista con el programa Ventaneando que la protagonista de Rosario Tijeras manifestó que no tenía la más mínima idea de cómo se había filtrado el audio, asegurando que todo se trató de un malentendido.

Lee también: Así lucía Adela Noriega en la telenovela Yesenia, su primer protagónico

“No sabía qué hacer, es un malentendido, Fer no me corrió de la casa. Efectivamente nos hemos peleado como cualquier pareja, pero para nada una infidelidad, nunca le he sido infiel en la vida, él a mí tampoco”, declaró vía telefónica con el programa de Tv Azteca en su momento.

El audio de la pelea entre Bárbara de Regil y su esposo, quien en ese entonces era su novio, se filtran a tan sólo unos días de que la apreja celebró su séptimo aniversario, evidenciando la acalorada discusión que terminó en ofensas y humillaciones por parte de Fernando y la supuesta infidelidad de la actriz.

Aquí lo que se escucha en el audio: Fernando: “Te odio a partir de hoy”. Bárbara: “Ok” Fernando: “¿Por qué mejor no te largas?” Bárbara: “No me puedo ir, me voy en la semana” Fernando: “No, te me vas ahorita” Bárbara: “No, ahorita no me puedo ir” Fernando: “¿Quieres ver que te saco?” Bárbara: “Sácame” Fernando: “Vamos, pa´fuera, así encueradita” Bárbara: “Suéltame Fernando, suéltame. Vete tú con el gallo, haz lo que quieras” Fernando: “Lo único que merezco es una vieja de este tamaño a mi lado. En este instante te dejé de amar y dejé de sentir cualquier cosa por ti. Desde ayer. Voy a ver tus fotitos con tus amantes”. Bárbara: “Ya dame mi celular”. Fernando: “No me empujes, naquita”. Bárbara: “Fernando, dame mi celular”. Fernando: “No, ¿por qué?, quiero buscar unas fotos”.

Como era de esperarse el audio dividió opiniones, siendo Fernando Shoenwald el más atacado por los usuarios, quien aparenta en las redes sociales ser un hombre intachable y muy enamorado, pues precisamente en la publicación que Bárbara de Regil le dedicó para celebrar su aniversario, él le escribió: "Te amo para siempre los mejores 7 años de mi vida gracias por formar un hogar y una familia juntos".

Lee también: Frente al espejo, Aracely Arámbula se levanta la blusa y presume sus abs de impacto

Síguenos en