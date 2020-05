Filtran nuevos videos de Karla Panini donde se mofa del cáncer de Karla Luna

Por si no fuera poco haber dicho que pagó una considerable suma de dinero por tener relaciones íntimas con Karla Panini, el empresario Felipe Silva ahora compartió unos videos en donde la Comare Güera se burla de la difunta Karla luna. Entre las recientes declaraciones que hizo el empresario destacan la supuesta suma que le pagó a Karla Panini para tener una aventura con ella, además de asegurar que se drogaba antes de cada show de Las Lavanderas e indicar que Karla Luna se refugiaba en su amiga cuando Américo Garza la golpeaba por ordenes de la Comare Güera.

Tras dejar en evidencia a Karla Panini, el empresario esta obsecionado con "desenmascarar" a la comediante y conductora de radio, pues hace un par de horas compartió en su cuenta de Instagram un video en donde dejó en evidencia las veces que Panini se mofó de Luna por tener cáncer, sin que está supiera que todo lo que le decía su mejor amiga era verdad.

En el video publicado por Felipe Silva se puede escuchar la crueldad con la que Panini dejaba en rídiculo en plenos shows a la fallecida comediante tras burlarse del cáncer que padecía. En uno de los videos, Panini hace mención que por culpa de ella (Luna) dejaron de trabajar y ganar dinero, a lo que Karla Luna le responde: "Yo no pude trabajar un tiempo estu..... estaba operada".

"Como a pesar de las burlas, y humillaciones de Karla Panini / SIEMPRE NUESTRA QUERIDA, @karlalunatv demostró valentía, profesionalismo, y siempre fue una gran guerrera dentro y fuera de los escenarios! Dios la tenga en su gloria. #justiciaparakarlaluna", escribió el empresario junto a los videos.

Como era de esperarse estos videos generaron aún más el repudio entre los fans de la fallecida comediante.

“Mugrossa vieja tab cruel, de por si siempre a caído mal y con todo lo que seguimos viendo peor”, “

“ Que mal... siempre la humilló”, “ Siempre se miro la envidia que le tenia a Lunita ,maldita pero todo se paga en esta vida”, “ Muy triste y nadie se imaginaba que era real... sus sentimientos negros”, son algunos de los mensajes en la publicación.

Aunque no ha sido el único video que empresario ha compartido, pues a lo largo de la semana ha hecho publicaciones con mensajes directos a Karla Panini. Entre ellos uno de Karla Luna en el que dice " A mi me da más pena lo que me hicieron y aquí estoy trabajando, para ese mugrero tragatelo put...", señaló en uno de los shows.

Este video fue muy aplaudido por los fans de la Comare Morena, quienes no dudaron en aplaudir su valentía en decirle en su cara a Panini lo que le hizo.

"Una actitud impresionante ante toda adversidad. Que gran ser humano Karla Luna..... Dios te tiene con él. Pero aquí en la tierra a muchos nos dejastes un gran mensaje hasta haciéndole honor al perdón. Y sin pelos en la lengua le dijistes a Panini en su jeta lo que era y lo que por siempre será. Y aún así siempre llena de fe. Es por eso que a pesar del tiempo hoy se te hace justicia a tanto dolor guardado que aceleró tu partida y eso no se vale. La vida pondrá a cada crueldad en su lugar... porque lo mereces para que puedas descansar en paz. Por siempre en nuestros corazones.