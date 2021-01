Filtran nuevo disco de Danna Paola y plataformas la apoyan

La actriz y cantante Danna Paola vivió un momento amargo al enterarse que su nueva producción discográfica ‘K.O’ había sido filtrada horas antes de su lanzamiento oficial el cual estaba previsto a estrenarse este jueves 14 de enero, sin embargo la artista salió a explicar a sus seguidores lo ocurrido.

Un poco decepcionada y con un sabor agridulce, Danna Paola público en su cuenta oficial de Instagram un video para dirigirse a sus fans en donde habla de la filtración de su nuevo álbum de estudio, el cual se convirtió en la sensación pues rápidamente se volvió tendencia y sus canciones ya están en los primeros lugares del ranking en las diferentes plataformas.

“Sucedió algo muy loco hace rato que yo juraba que como artista y como persona dije: ‘esas cosas a mí nunc me van a pasar’ y dicho y hecho, en el lanzamiento más importante creo que hasta el día de hoy en mi vida, en mi carrera, que es K.O. mi nuevo álbum como ya lo conocen, pues lo único que sé es que se filtró el álbum y yo entré el shock y grité y fue como muy loco que no creí lo que estaba pasando”, dijo la cantante a sus miles y millones de fans.

Por esa razón, mencionó que las plataformas digitales y la disquera tomaron la decisión por protección de lanzar un día antes de lo previsto su nuevo disco, ya que alguien había filtrado el material antes de tiempo.

A pesar del descontento de Danna Paola, comentó que estaba muy emocionada, feliz y agradecida por su nuevo proyecto musical, ya que se encontraba muy ansiosa de mostrarles los temas que contienen ‘K.O’.

“Este álbum me ha dado muchos colapsos nerviosos, se los juro, yo creo que desde el día uno que lo empecé a componer, hasta… se pospuso muchas veces el álbum lo tengo que reconocer, y nada, lo tenemos ya, un día antes de todo este desliz tan gigantesco y estoy muy feliz y muy emocionada de poder anunciarles oficialmente y hacer una fiesta gigante y poderles decir: ‘Welcome to my break up party’”, comentó.

Danna Paola invitó a sus fans a acceder a las distintas plataformas digitales para disfrutar de ‘K.O’, las cuales la apoyaron en todo momento para proteger y distribuir y promocionar su contenido musical.

La interprete en la serie ‘Élite’ abordó sobre el proceso que vivió con su nuevo disco, el cual dijo fue complicado y muy emocional, de muchas risas pero también de llanto, que le dejó cosas buenas y aprendizajes, y que estaba dedicado para sus seguidores.

En total son 11 canciones, las cueles fueron escritas por la propia Danna Paola: “esto me dejó una gran lección que es que en cuanto estás más jodido y más quebrado, hay cosas buenas que pueden salir de esto, y yo saqué un álbum entero de algo que me veía rompiendo muy heavy”, dijo.

Las nuevas canciones de Danna Paola son: ´Bajo cero’, ‘Amor ordinario’, ‘Te quiero ya’, ‘Calla tú’, ‘T.A.C.O’, entre otras. Además la cantante anuncio sorpresas en los primeros días del lanzamiento de ‘K.O’.