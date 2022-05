Filtran audios donde supuestamente hijo de Silvia Pinal la obliga a trabajar

Luego de que el productor Iván Cochegrus diera por concluida la temporada de "Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita! El musical", obra que protagonizaba Silvia Pinal y que se vio envuelta en un escándalo por el mal estado de la salud de la primera actriz, ahora se filtraron unos audios donde supuestamente Enrique Guzmán, hijo de la famosa, la obliga a trabajar.

Fue la revista TVNotas, quien dio a conocer los supuestos audios en los que se escucha al hijo de la actriz platicar con el productor de la obra, Iván Cochegrus, en donde ambos hablan del mal estado de Silvia Pinal. En los audios Cochegrus insiste en que la diva del cine mexicano continue en la obra hasta el 11 de mayo, momento que tomó relevancia luego de que se diera a conocer que la artista de 90 sufrió una baja de presión arterial por lo que no apareció en escena.

Recordemos que en aquella ocasión el productor informó a los medios de comunicación que la presentadora de Casos de la Vida Real tenía un malestar en la panza, versión que fue confirmada por Sylvia Pasquel.

La fuente de la revista de circulación nacional también reveló que Iván Cochegrus y Luis Enrique le provocaron mucho estrés a la diva del cine debido a que la presionaron para que se aprendiera los diálogos de la obra, sin embargo, al subirse al escenario Silvia Pinal comenzó a sentirse mal, pues su presión se le subió al máximo y el médico pidió que cancelaran su presentación.

“Ellos sabían que doña Silvia no estaba en buenas condiciones de salud y aún así la obligaron a dar función, aunque al final ya no se pudo”, indicó la supuesta fuente a Tv Notas. Pero no fue todo, ya que el informante manifestó que Silvia Pinal sufre alucinaciones y que su hijo y el productor lo sabían perfectamente.

“Doña Silvia dice que ve a su mamá y a su abuelita, quienes ya fallecieron, y que habla con ellas; es algo alarmante y triste, y peor que dejen su salud en manos de este tipo”, externó el entrevistado. La supuesta fuente cercana a Silvia Pinal también señaló que Iván es quien le indicaba a la familia que administrarle a la famosa para que "no que se salga de control" y la "mantengan despierta".

“Sí, Iván le pide a los enfermeros que le pongan ciertos medicamentos para que doña Silvia no se salga de control, e insiste en que le coloquen un parche para mantenerla despierta”, señaló el informante. Para finalizar, la fuente externó que el hijo de Silvia Pinal tenía conocimiento de lo que el productor le hacía a su mamá, pues lo que le importa es el dinero. "A él solo le importa el dinero".

