Filtran audio que confirma supuesto amorío de Adela Noriega con ex presidente de México

A pesar que Adela Noriega tuvo exitosa carrera en las telenovelas y se le recuerda por sus personajes, hay algo que la acompañó durante algunos años de su vida pública y fue el supuesto amorío que tuvo con el ex presidente de México Carlos Salinas de Gortari.

Hay diversas versiones, jamás confirmadas por ninguno de los protagonistas, en los que se asegura que la estrella de televisión y el político sostuvieron una relación durante años y que incluso tuvieron un hijo, y ahora, en pleno 2021, se filtró un audio en el que la ex esposa del exmandatario Cecilia Occeli confirmaría el amorío.

De Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari, presidente de México durante el periodo de 1988 a 1994, se han dicho muchas cosas, aunque no habían pasado de rumores, sin embargo, ahora, con el audio filtrado, podría confirmarse el supuesto amorío que hubo entre ambos y que pudo haber sido la razón por la que la actriz se alejara de la vida pública.

El audio donde Cecilia Occeli habla de los rumores de una relación extramarital entre Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari forma parte de una entrevista que en 2007 le realizó el periodista Alberto Tavira a la ex primera dama y que se iba a publicar en la revista Quien, no obstante, nunca vio la luz.

A casi 15 años de aquellas declaraciones, el comunicador hizo público el fragmento en el que la ex esposa del ex presidente de México en la primera temporada de su podcast “Dinastías del poder”, programa en el que habla de las relaciones de los políticos con personajes de la farándula.

Aunque en su momento la entrevista realizada en 2007, un año antes que se estrenara la última telenovela de Adela Noriega “Fuego en la sangre”, no fue hasta ahora que Alberto Tavira reveló parte del audio y agregó que la charla con Cecilia Occeli no era para hablar sobre el supuesto amporio entre la actriz y Carlos Salinas de Gortari, sino sobre un Top sobre la vida de la ex primera dama, pero salió a colación el tema.

Alberto Tavira señaló que entrevistó a la ex primera dama en su casa y fue una charla consensuada y tras armar su nota del top, le preguntó sobre la supuesta relación extramarital del ex presidente de México y la protagonista de “Quinceañera” y ella respondió.

“Eso sí lo supe. Alguien comentó. Realmente yo sentía que la vida de él era de él. Él cumplía conmigo, él cumplía con sus hijos, nos reuníamos para estar con los hijos para platicar él y yo”, dijo Cecilia Occeli.

Además de tocar este tema, la ex primera dama también habló sobre cómo se vivió en Los Pinos el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta cuando era candidato a la presidencia de México, en sucesión de Carlos Salinas de Gortari.

