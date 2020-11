Fey aclaró si tuvo un noviazgo con el actor Salvador Zerboni

Hace algunas semanas el periodista de espectáculos Juan José Origel, habló en el programa "Hoy", sobre una situación por la que según contó, el actor Salvador Zerboni y la cantante Fey, habrían terminado su relación sentimental, pues aseguró que los famosos tenían un noviazgo.

Y fue precisamente por esa indiscreción de Pepillo que la conductora Alejandra Espinoza del programa El Break de las 7 de Univisión, entrevistó a la intérprete "Gatos en el balcón" y ella aclaró si había o no una relación sintimental con el actor de "Abismo de Pasión". Y su primera reacción a la pregunta sobre si había noviazgo con Zerboni, la cantante reaccionó:

"¿Perdón?", reaccionó la cantante mexicana mientras reía y continuó: "Mira, de entrada, no tengo una relación con nadie ni la he tenido en mucho tiempo, hasta añitos de no tener una relación formal, porque como te decía, como madre soltera escoges muy bien qué persona; una cosa es salir a lo mejor con una persona o decidir salir con alguien y otra cosa es entrar en una relación”.

Y en ese sentido, la sobrina de Noemí Gil, dijo que una de las razones por las que no ha hecho click con nadie, es debido que ante la responsabilidad que tiene como madre soltera, tiene la difícil tarea de elegir muy bien a sus galanes y por si fuera poco, recalcó que uno de los principales requisitos de estos, es que se lleven muy bien con su famila pero en especial con su hija.

"Para escoger una relación tienes que realmente sentir que es una persona que va a estar bien empático con tu hija, con tu familia, con tu entorno, por lo cual también elijo muy bien con qué personas salir y la verdad es que es bien difícil encontrar hombres que tengan tantas ganas de conocerte como ser humano, que vean a la mujer”, enfatizó.

Por último en cuanto al tema, la cantante dijo que por ahora, su prioridad es su hija, por lo que le dedica bastante tiempo, además reveló que hasta la fecha, no ha encontrado a su príncipe azul, ese que la haya ilusionado lo suficiente como para abandonar la soltería.

“Tampoco tengo tanto tiempo, a veces prefiero dedicarle el tiempo a mi nena, a lo que estoy haciendo y no se ha dado que salga con alguien, que me haya ilusionado lo suficiente como para tener una relación pero eso sí, cuando la tenga se los voy a decir yo", finalizó.

Sin embargo, pese a que Fey negó a toda costa haber tenido una relación sentimental con Salvador Zerboni, existen evidencias en las que el propio actor habló de lo que hubo entre él y la cantante, por lo que ya se sentía como la media naranja de la intérprete.

