Fernando, el tercero en discordia entre Silvia Pinal y Sylvia Pasquel

Por más de nueve años, Silvia Pinal y su hija Sylvia Pasquel estuvieron separadas, el motivo un hombre que se atravesó en el camino de las dos y que les robó su corazón. Fernando Frade fue el hombre que hizo que madre e hija se enfrentaran y dejaran de hablarse por varios años.

A raíz de la serie, Silvia Pinal, frente a ti, surgieron algunos escándalos en la familia Pinal pero sobre todo se confirmó que Silvia Pinal y su hija Sylvia Pasquel se habían relacionado con el mismo hombre, el galán de hace años, Fernando Frade.

Como era de esperarse la relación entre madre e hija se fracturó por muchos años. Pese a que en la serie Silvia Pinal frente a ti, se reveló que Frade había mantenido una relación primero con Silvia Pinal en el año 1985, Sylvia Pasquel desmintió tan situación y aseguró durante una entrevista que las cosas no sucedieron así, y que además le extraba que su madre contara la versión así.

Sylvia Pasquel indicó que en su tiempo, ella y su madre platicaron y se perdonó lo que se tenía que perdonar, sin embargo estás situaciones que ocurrieron en el pasado han marcado la vida de las Pinal.

" Las cosas no fueron como se dijeron, a mi me extraña el hecho de que las cosas no se hayn superado , se hablaron en su momento, en su momento se aclararon las cosas, en su momento se pidieron los perdones que se tenían que pedir, si es que había que pedir perdón, pero no aporta nada el hecho de que yo aclare cómo fueron las cosas", indicó Pasquel.

Durante la entrevista a Las Estrellas, la actriz dejó en claro que jamás se metió en ninguna relación, pues, antes de que su madre apareciera en la vida del galán, ellos ya habían tenido un amorío. “Había una relación anterior entre Fernando y yo antes de que apareciera en la vida de mi mamá. Fuimos novios un buen rato”, contó la madre de Stephanie Salas a Las Estrellas.

Sylvia Pinal también reveló cómo fue que se enteró que su madre y su ex pareja tenían una relación. "Es que yo vivía en España, es que cuando yo regresé de España me enteré de todo", relató.

La actriz indicó que ella no se siente mal porque ella no hizo nada, y que desde hace años tiene una buena relación con su madre, aunque dejó en claro que jamás cuestionara lo que ella hace.

“Yo no me siento mal porque yo nunca hice nada impropio. El perdón (entre madre e hija) se dio y yo me quedó con eso, lo que pase después es responsabilidad de cada quien”, indicó.

Sin embargo, después de muchos años y después de que Fernando Frade, Sylvia Pasquel regresó con él.

"Pero fue muchisimo tiempo después, fueron como 10 años después", esto cuando su madre estaba a punto de casarse con Tulio Hernández Gómez. Momento en el que Silvia Pinal y Sylvia Pasquel se separan tras la última retomar la relación con Frade.

Con Fernando Frade, Sylvia Pasquel tuvo una hija a la que llamó Viridiana en honor a su hermana que había muerto años atrás, pequeña que Silvia Pinal jamás conoció debido al distanciamiento.

Desafortunadamente, Viridiana murió ahogada a los dos años, tragedia que acabó con el matrimonio de Pasquel y Frade.

En el 2017, Silvia Pinal ofreció una entrevista al perdiodista Gustavo Adolfo donde reveló que para ella fue una sorpresa que su hija y su ex amor se casaran y que tuvieran una hija a la que llamaron Viridiana , la cual no lamenta haber conocido.

“Fue una sorpresa que se casaran. Tuvieron una hija y le pusieron Viridiana. (Silvya Pasquel) era una mujer hecha y derecha, ¿qué tenía yo qué hacer?: ‘Nada’. Yo me fui a España con mi mamá (y) me habló Tulio para informarme que la niña había muerto ahogada. Ni la conocí, ni quise conocerla, no tenía caso”, narró la gran diva de 87 años.