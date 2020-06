Fernando del Solar habla con sus hijos sobre la muerte

Fernando del Solar confesó que al verse entre la vida y la muerte decidió hablar con sus hijos sobre la muerte. Pese a que están pequeños, el ex conductor del programa Venga la Alegría señaló que les habló de este tema como un cuento, como el que vivió la muerte.

El objetivo que el conductor tenía a sus hijos es que ellos entendieran lo que podría pasar si él no se recupera o bien por los deseos que recientemente confesó, ser desconectado si llegaba a perder el conocimiento o estar postrado en una cama sin poder moverse.

Mediante una entrevista al programa de Ventaneando a Fernando comentó que una de sus mejores fortalezas son sus hijos Paolo y Luciano, los que lo impulsan a salir adelante para luchar contra el cáncer, pues aún son pequeños para entender lo que está pasando.

El ex conductor comentó que meses después de haber nacido su hijo Paolo, él fue diagnosticado con cáncer, por lo que esta enfermedad lo afectó en varios sentidos, debido a que no podía jugar con su hijo por las quimioterapias que le practicaban.

“A los ocho o nueve meses de Paolo a mí me diagnosticaron la enfermedad, Luciano iba a cumplir cuatro, yo regresaba muy afectado y les decía, hoy papá no tiene ganas de jugar”, comentó del Solar.

El conductor argentino tomó una de las decisiones más importantes en su vida y fue el platicar acerca de la muerte de sus hijos, sin embargo, ellos terminaron dándole una lección cuando el los cuestionó si preferían ver a papá en las condiciones que estuviera o no verlo.

“Ellos me dijeron que querían verme, estuvo padrísimo porque me dieron una lección a mí, yo no les estaba dando la posibilidad de elegir y ellos me dijeron que me quieren acompañar”.

