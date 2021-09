Fernando Frade, el hombre que dividió a Sylvia Pasquel y Silvia Pinal

A más de 30 años de que Silvia Pinal y Sylvia Pasquel tuvieran un distanciamiento, motivo por el que dejaron de hablarse por años, debido a que un hombre llamado Fernando Frade las dividió, pues ambas cayeron rendidas ante sus encantos y tuvieron un romance con él, ahora la hija mayor de La Diva del cine mexicano, volvió a prender la mecha y recordar el día que su madre y ella pelearon a muerte por el amor de este hombre.

Fue durante una entrevista para el programa Ventaneando de Tv Azteca que Sylvia Pasquel recordó lo que vivió hace años luego de ser cuestionada por los conductores si pensaba escribir un libro sobre su vida, por lo que salió el tema de Fernando Frade, hombre que divió a su madre y ella.

"Cuando tú escribes un libro o hablas la neta y dices la verdad cómo es aunque tu seas el villano de la historia o mejor no lo hagas porque al final del día terminas hiriendo a mucha gente", comentó Pasquel durante la entrevista. Así mismo aseguró que la historia de amor que tuvo con Fernando Frade quedó en el pasado, esto después de que su madre revelara en su libro lo que supuestamente sucedió.

"En esta vida hay que aprender a torear las cosas que vienen como vienen. La cosas las vives según como las tomes, si tú tomas las cosas de manera dramática, pues va a ser un drama tu vida. Ella tomó esa decisión, debe haber sido difícil, pero si ella decidió contarlo, lo único que puedo hacer es respetarlo y saber cómo tomarlo, aceptarlo y asimilarlo, además ya pasó hace tanto tiempo", dijo Sylvia Pasquel.

La actriz de Televisa también contó que la vida le ha enseñado a perdonar y pedir disculpas cuando se equivoca, por lo que lo ha hecho cuando lo ha tenido que hacer. "He pedido perdón cuando lo que he tenido que pedir y me ha perdonado cuando me han tenido que perdonar. No soy una persona que guarde rencores, soy una persona más bien de amor que de guerra", contó.

"Entonces si tengo que pedirle perdón a alguna persona, lo hago porque al final del día el que se lleva la mejor parte de eso eres tú porque tienes la conciencia tranquila, el corazón y la vida también. Al final saber pedir perdón también es muy bonito, te limpia", finalizó Sylvia Pasquel.

Cabe señalar que en su libro Esta soy yo: Silvia Pinal, la veterana actriz aseguró que hubo un momento en su vida que odio a muerte a su hija Pasquel, pues le dolió bastante cuando se enteró que tenía un romance con Fernando Frade. “Me dolió mucho, pero me dio más coraje con ella, nos odiamos a muerte y le dejé de hablar durante muchos años”, reveló Pinal.

#FridaSofia pone el dedo en la llaga y saca a relucir a *Fernando Frade* el hombre por el que #Silvia Pasquel y #SilviaPinal pelearon por un largo tiempo.

La Pasquel le diría a Gustavo Adolfo Infante: "Él dejó a mi mamá para casarse conmigo" pic.twitter.com/WM79o7pdY9 — Nubia���� (@NubiaArizaga) March 19, 2019

Mientras que Sylvia Pasquel siempre ha asegurado que fue ella quien tuvo primero un romance con Fernando Frade y no su madre como revela en la bioserie, pues ellos se conocieron mucho antes.

“Lo que mi madre no cuenta en su libro es que ella me lo bajó primero. Fernando y yo éramos novios, de pronto me entero que andaba con mi mamá, odié a mi madre. Sí lo quería mucho, pero las cosas se dieron cómo se dieron, yo vivía en España y cuando volví me enteré que estaban juntos, yo no me siento mal porque nunca hice nada impropio”, dijo Pasquel durante una entrevista para Telemundo.

Cabe señalar que Sylvia Pasquel y Fernando Frade se casaron en 1985 y posteriormente tuvieron una hija a la que llamaron Viridiana en honor a la hija que Silvia Pinal, Viridiana Alatriste, quien murió en 1982 en un trágico accidente.

