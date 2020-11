Fernando Colunga y la supuesta enemistad que tiene con William Levy

Los galanes de Televisa, Fernando Colunga y William Levy, estuvieron envueltos en una polémica en el aaño 2014 cuando ambos fueron invitados a participar en una campaña de la empresa de San Ángel donde estarían Sebastián Rulli, Eduardo Yañez, Jorge Salinas, David Zepeda, Mark Tacher, Gabriel Soto, Pablo Lyle, José Ron, Eduardo Santamarina, entre otros, sin embargo, el protagonista de María la del Barrio no apareció en último momento.

En ese momento se dijo que Fernando Colunga se había negado ha participar porque se había enterado que William Levy iba a ser parte de la campaña y supuestamente dijo que el cubano era un oportunista y mal actor. Ante esta reacción supuestamente el esposo de Elizabeth Gutiérrez reaccionó y le mandó decir a Colunga: ''Ya es un viejo pasado de moda, además, yo soy natural y no me he operado na ada'', dijo.

Fue la revista TV Notas quien fue la primera en publicar dicha información y posteriormente se replicó en diversos medios. "Sí claro, no pudo faltar quien se sintió la estrella y al darse cuenta de que le negaban sus caprichos se opuso rotundamente. Fernando Colunga, por ejemplo, era uno de los galanes principales, pero se resistió a grabar y decidió no aparecer cuando supo que saldría William Levy, quien dijo que los viejos no debían salir, y Jaime Camil los rechazó porque consideró que los demás no están a su altura", publicó la revista.

Tv Notas señaló que Fernando se oponía a que William apareciera en la campaña por lo que la empresa no le cumplió el "capricho" y fue él quien canceló a último momento pese a que le iban a pagar 3 millones de pesos por un día de trabajo.

Ante la supuesta negativa de Fernando la revista de espectáculos aseguró que le dieron la oportunidad al actor José Ron de aparecer en la campaña: "En lugar de Colunga le dieron llamado de último momento a José Ron. En total debían aparecer en el promocional 16 actores".

Ante este rumor, ni Fernando ni William hablaron sobre el tema. Se especuló que la enemistad entre los actores surgió cuando ambos grababan la novela Pasión en el 2007, donde Colunga era el actor principal.

