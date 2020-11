Fernando Colunga y la razón por la que dejó a Thalía hace años

El amor entre Fernando Colunga y Thalía traspasó las pantallas cuando ambos protagonizaban la novela de Televisa, María del Barrio. El éxito de la historia fue tremendo debido a las magistrales actuaciones, no sólo, de Fernando y Thalía, sino también otros actores se sumaron como Itatí Cantoral, quien dio vida a la villana de esta historia.

Sin duda, las diversas escenas románticas que Fernando Colunga y Thalía hicieron traspasaron las pantallas, y finalmente después de tantos rumores, los actores terminaron aceptando que sí tuvieron un romance, sin embargo, este llegó a su fin casi tres años después de protagonizar María la del Barrio.

La actual esposa de Tommy Mottola, en ese entonces parecía ser la más enamorada, pues, sin tapujos, contestaba a la prensa de cómo era su relación con el actor. “Muy bien, muy bonita, estamos cerca, muy cerca”, dijo la actriz durante una entrevista con la periodista Mayra Saucedo en 1996, en donde también habló de si había planes de boda.

"Ah, no, yo no me quiero casar, no, estamos muy bien así, él está trabajando mucho, y yo estoy trabajando mucho, nos llevamos muy bien, nos queremos mucho, pero yo no me quiero casar, ahorita, tenemos que dedicar el tiempo a lo que tenemos ahorita, más adelante, en algún momento cuando Dios lo mande vendrá ese momento”, dijo en aquel año.

Sin embargo, la relación llegó a su fin en 1998. El protagonista de novelas de Televisa reveló uno de los motivos que impidió que estuvieran juntos. Una de las razones fue que su romance se hizo muy público cuando debería de ser privado. Durante una entrevista con la periodista, Cristina Saralegui que el actor dijo:

" Bueno, como muchos veces en la vida, lo quiera uno o no, son ciclos, terminan, y bueno fue una relación se volvió tan pública o tanta gente la hizo tan pública que se desgasto, el amor hay mucha gente que lo entiende, que lo apoya y hay mucha gente que quiere romperlo, que no esta acostumbrando a verlo", dijo en su momento.

En ese momento, Fernando Colunga reveló la causa por la que terminaron aparte de que su relación de volvió muy pública fue que él fue señalado de colgarse de la fama de la estrella de televisión, pues Thalía para ese entonces ya era famosa, ya que ya había protagonizado novelas como María Mercedes y Quinceañera.

" Esta relación se degasta y lo que sucede es que te produce, a mi me produjo un descontrol, el saber, por ejemplo había mucha gente que decía que mi publicidad era a base de ella, yo decía bueno, finalmente después de estar luchando en mi carrera llegó a protagonizar una historia, que es el tope a donde se puede llegar de una novela no necesito una foto más en una revista y menos una foto a costilla de una dama", señaló en 1998.

