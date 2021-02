Fernando Colunga llama mentiroso a Gabriel Varela

Luego de que el actor y productor Gabriel Varela confesara en una entrevista de que Fernando Colunga fue la persona con la que peor ha trabajado en toda su carrera artística, el galán de telenovelas se pronunció para desmentir tales declaraciones.

Entrevistado por el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, el actor Gabriel Varela reveló que una de las personas más difíciles con las que trabajó fue con Fernando Colunga, a pesar de que es una persona profesional y muy puntual, pero tuvo muchos inconvenientes cuando lo contrató en una obra de teatro que montaron en los Estados Unidos.

Gabriel Varela indicó que por lo menos 45 minutos al día el actor Fernando Colunga le marcaba para reclamarle cuestiones que consideraba no tenían importancia, como su molestia por el hotel en donde estaba hospedado, o la camioneta que iba por él, o la iluminación y la escenografía de la obra.

Para Gabriel Varela fue muy cansado tratar con Fernando Colunga, pues nunca estuvo cómodo con la actitud del galán, por ese motivo habló con su socio y padre, Salvador Varela, con la intención de tomar la mejor decisión, que ante el hartazgo de Gabriel, fue terminar con la relación laboral y con la obra de teatro.

Sin embargo, el propio Gustavo Adolfo Infante, quien entrevistó a Gabriel Varela, informó en su programa de espectáculos ‘De primera mano’, que el actor Fernando Colunga le marcó a su celular para desmentir al productor.

Según el periodista, Fernando Colunga le dijo que fue una pena que Gabriel Varela mintiera de esa manera, ya que las cosas no sucedieron así y él nunca lo corrió de la obra ‘Manos quietas’.

“Que el señor Varela te diga la verdad, que el que renunció fui yo, y renunció por que el señor no cumplía, a mí no me gusta engañar al público”, comentó Gustavo Adolfo Infante, lo que asegura le dijo Fernando Colunga.

Añadió que no quería mentirle a la gente porque el productor prometía cosas que no cumplía a la hora de montar la obra a los teatros en donde se exhibían las funciones, ya que en algunos lugares no les pagaban y Gabriel Varela decidía no poner la escenografía, algo que a Colunga no le parecía correcto.

“Que varias veces Colunga puso de su dinero para que se montara la escenografía”, concluyó Gustavo Adolfo respecto a la controversia entre Fernando Colunga y Gabriel Varela.

Respecto a su salida de la serie de ‘Malverde: El Santo Patrón’, Fernando Colunga le dijo al periodista que fue una decisión meramente de la producción de Telemundo, ya que ellos le dijeron que lo querían para otros proyectos, que dará a conocer más adelante, aproximadamente por marzo o abril.

En cuanto a si vendrá pronto a México, Fernando Colunga le fue contundente y le dijo que de ninguna manera viajará a nuestro país, debido a que la situación con la pandemia de Covid 19 en México es muy alarmante.