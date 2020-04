Fernando Carrillo sube foto con su joven novia y le preguntan si es su hija

Desde que Fernando Castillo presentó a su actual pareja ha sido blanco de críticas, todo porque el actor es mayor que su joven novia. Pese a las críticas el protagonista de Rosalinda ha dejado muy claro que se encuentra muy enamorado en este momento de su vida por lo que no le interesa lo que piensen los demás de su actual relación.

El actor venezonano se volvió tendencia luego de que compartiera una imagen con su novia, María Gabriela, en donde se encuentran en los Cenotes Casa Tortuga, en Tulum, México, en donde ambos posan muy sexys. En la publicación el actor dejó entrever que está más enamorado que nunca.

“Te amo hasta el final de las olas. Superas cualquier expectativa”, escribió el actor en la imagen en donde aparecen él y María abrazados. La publicación generó mucha polémica e incluso el mismo actor tuvo que responder a algunos mensajes ofensivos por su edad y lo llamaron "asalta cunas".

“Que lindo con su hijita” “ jajajaja pensé que era su hija, al rato se consigue uno joven no inventes”, fueron algunos comentarios.

Hace un par de meses, el actor venezolano dejó en claro que María era una chica muy madura y que era el amor de su vida, mujer con la que está dispuesto a casarse.

“Estoy enamorado como nunca en mi vida, ya descubrí lo que es el amor. Ya me cayó el veinte. Ella me conquistó. La conocí en Tulum, cuando menos lo esperaba. Es artista, pero no está en el medio del espectáculo. Primera vez en mi vida que me quiero casar, creo en el matrimonio. Creo en la boda, creo en el amor. Me ha hecho pensar en casarme y tener hijos otra vez”, confesó el también modelo.

Pese a tener 54 años, Fernando Carrillo ha sabido mantener su cuerpo de infarto, pues recientemente compartió una fotografía en la que muestra no escultural anatomía, imagen que volvió "locas" a muchas mujeres y por la que recibió muchos piropos.

“Guapo como siempre”, “Eres un hombre muy hermoso” y “Nos encanta este tipo de fotos", "Hola fer como esta sabe soñé con usted a noches es que tengo muchas gana de conocertes" fueron algunos comentarios en dicha publicación.