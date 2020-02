Fernando Carrillo pide ayuda a AMLO por escándalo que enfrenta

El actor Fernando Carrillo recurrió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de darse a conocer tremendo escándalo en el que él y Pedro Ruíz se vieran envueltos, en el que se especulaba que ambos, habían participado en un trío con una mujer transsexual.

Se asegura que la modelo Renata Altamirano sí mantuvo relaciones sexuales con Carrillo, a lo que el actor niega rotundamente.

Se presume que Renata acompañó a Pedro a un viaje de placer a Cancún, Quintana Roo, lugar donde vive Fernando y que la modelo estaba muy emocionada por conocerlo a tal grado que, durante el encuentro tuvieron relaciones sexuales entre los tres.

Ante este escándalo que protagoniza Fernando Carrillo, le pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador, que se investigue si existe una ley que proteja a los artistas de difamaciones y calumnias sin fundamentos.

Se espera que el Presidente de México le envíe una pronta respuesta al actor y de esta manera se pueda solucionar el mal momento por el que está pasando.

“Lamentó esta locura, no sé contra quién sea esta publicación, pero yo no estoy involucrado en estos hechos. Creo que tengo bastantes problemas legales; que en algún momento se resolverán, como para ahora tener que explicar a mi hijo que su papá duerme con transsexuales y eso no sé vale”.