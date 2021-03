Fernando Carrillo no se queda callado; se defiende de quienes lo llaman abuelo

Luego de que el pasado 10 de marzo, Fernando Carrillo, se convirtiera el padre por segunda ocasión, el actor venezolano conocido por protagonizar las telenovelas de Televisa, María Isabel junto a Adela Noriega y Rosalida junto a Thalía, ha sido blanco de burlas en internet, pues muchos de los usuarios han expresado que en lugar de que su hijo Milo le diga papá le dirá abuelo.

FUe a través de una entrevista exclusiva con el programa Hoy, que Fernanddo Carrillo expresó que no le afecta en lo absoluto que los haters lo llamen así, pues está convencido de que esas personas no son felices y necesitan escribir algo negativo para sentirse bien.

"No me trauma para nada esos comentarios de que voy a ser abuelo, de que bla bla bla. Es gente que vive muy inconforme con su vida y que entonces tiene que escribir algo negativo para sacar ese, no se, me pasa a mi, te pasa a ti, el que no tenga hater no traí nada, así que bienvenidos los haters", dijo el también modelo venezolano.

Fernando Carrillo mencionó que ya está acostumbrado a los ataques en las redes sociales e incluso reveló que ya empieza a sentir cariño por sus detractores. " Entonces yo a mi haters, ya casi los necesito, cuando veo puros comentarios lindos, me hace falta el odio de mis haters, el odio entre comillas, en realidad el amor, admiración, pero no saben como controlar ese sentimiento", dijo el cantante.

Para finalizar la eentrevista, Fernando Carrillo dejó claro que se siente muy bien a su edad y que no le lastima que lo llamen abuelo. "Yo me veo en el espejo todos los días y digo wuao, imagínate que voy hacer abuelo de este niño, pero también estoy consciente que le llevó, que le doblo la edad a mi esposa, le llevo 25 años y si dentro de 10 años, ella decidiera ser solo mi amiga y enamorarse de alguien más joven, voy a ser el primero en apoyarla", finalizó el protagonista de María Isabel.

Las declaraciones de Fernando Carrillo dividieron opiniones en las redes sociales. “Muchos quisieran estar así a su edad porque ahora la juventud están panzones y sin condición física”, “ Ojalá con este sea buen papá, porque tiene un primogénito que cree comera y vestira aire hasta los 18 que el quiere aportar para su manutención”, “El vato está en plenitud si tiene dinero y está pasándola bien con una morrita joven Adelante solo se vive una vez”, “ Los que critican son personas infelices y punto jejeje”, son algunos de los comentarios en las redes sociales.

Muchos de los usuarios aparte de criticar la edad del actor también han aprovechado para recordarle que tiene otro hijo al cual ha descuidado, según contó la ex pareja del venezolano, Margolis Ramos.

“Aquí el único daño se lo están haciendo a mi pequeño Ángel Gabriel, involucrándolo en un mundo de adultos, exponiéndolo a los medios de comunicación, hablando mal de su padre en televisión, irrespetándome por el teléfono celular, entonces, o cambian la estrategia… lleguemos a un acuerdo económico, no conmigo, porque conmigo nunca más van a hablar, mi hijo sí, pero aquí tienen que hablar con mis abogados y que llegue a un acuerdo”, dijo la ex de Fernando Carrillo.