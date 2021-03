Fernando Carillo podría ir a la cárcel tras celebrar que se convirtió en papá por segunda vez

Fernando Carrillo se convirtió en padre por su segunda ocasión en medio de una polémica, pues, la ex esposa del actor, Margiolis Ramos, acusó al actor venezolano de no cumplir con las obligaciones como padre de su primogénito, Ángel Gabriel.

Mientras que el protagonista de novelas como María Isabel y Rosalinda utilizó las redes sociales para compartir algunos detalles del nacimiento de su segundo hijo, quien llegó a este mundo el pasado 10 de marzo; su ex esposa ofreció una entrevista a Tv Notas en donde reveló que el también modelo venezolano ha fallado con sus obligaciones.

"Gracias DIOS, PADRE amado por el MILAGRO y regalo de MILO @babymilocr que llegó hoy, Miércoles 10 de Marzo del 2021 a las 10:53am en Tulum, Mexico ���� Sano, hermoso y GUAPÍSIMO. Su Madre @mgdecandido es mi nueva HEROÍNA de todo el mundo mundial. Parto respetado y natural como ella quería. Con nuestra amada Sabrina @lacuevadelapartera y MARÍA @maria.akal Por siempre estarán en nuestras vidas DÚO DINÁMICO. Gracias por sus buenos deseos de amor y vieron que LO MEJOR ESTÁ POR VENIR", escribió Fernando Carrillo para darle la bienvenida a su hijo.

Por su parte la ex esposa de Fernando Carrillo dijo en entrevista para la revista de espectáculos que el cantante no le estaba fallando a ella, sino a su hijo Ángel Gabriel, además de enviarle una advertencia. Según las declaraciones de Margiolis el actor irá a la cárcel en cuanto pise el suelo estadounidense, ya que no ha pagado la pensión.

Margiolis señaló que desde hace tiempo ella no tiene contacto con el galán de telenovelas de Televisa por que la bloqueó desde noviembre del 2020, aseguró que el actor se ha deslindado de sus responsabilidades como padre, mientras él disfruta de serlo por segunda ocasión.

“Conmigo no tienes nada pendiente, el pendiente lo tienes con Ángel Gabriel y su manutención’, le mandé el número de cuenta donde le puede depositar y él contestó: ‘Es insólito el daño que le has hecho y que le sigues haciendo a Ángel Gabriel’; o sea, ahora resulta que el daño se lo hago yo a mi hijo”, dijo la ex esposa de Fernando Carrillo a la revista.

Margiolis finalizó la entrevista señalando que el pasado 14 de febrero logró comunicarse con el venezolano para informarle de los gastos que ella tenía que solventar y el famoso, en tono ofensivo, le dijo que su abogado se comunicaría con ella en un diciéndole que veía al niño como mercancía.