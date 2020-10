Fernando Carillo a punto de ser papá, recuerda su niñez con enternecedora foto

El actor Fernando Carrillo quien está a menos de dos semanas de convertirse en papá por segunda vez, ha enternecido a sus seguidores en Instagram luego de haber compartido una fotografía en la que apenas era un bebé.

Fue hace un par de días que el actor de 54 años recordó su infancia con una especial fotografía en la que a penas se puede ver el color y aparece un bebé sin ropa, con una cadena de oro colgando y con una gran sonrisa.

Y es que, luego de anunciar que se convertirá en papá por segunda vez junto a su aún novia María Gabriela Rodriguez, hace dos semanas aproximadamente, el actor está reviviendo su etapa infantil de manera automática por la etapa que está a punto de vivir junto a María Gabriela.

"Saben como se llama este bebé ?#love #baby #son #ferreveryoung #yes #amor #godisgood #always #amen", escribió como descripción de la fotografía que al día de hoy tiene más de 6 mil 500 'me gusta'.

Y aunque podría ser obvio que es él, el bebé que aparece en la postal, algunos amigos lo descubrieron haciendo algunos comentarios al respecto como su amiga Andrea del Boca quien expresó: "Tienes la misma sonrisa desde que eras un bb mi querido Amigo Mágico".

Por su parte, el cantante Pablo Montero comentó: "El Pequeño Fer ..... a gugu tata". Mientras que otra usuaria de Bucamaranga, Colombia, escribió: Lo más hermosooo. Dios te bendiga Fernando, te recuerdo siempre eras mi amor platónico desde la novela si tu supieras.. Soñaba contigo eres el hombre más guapo del mundo".

Otra usuaria de nombre Claudia Rivera le expresó su cariño bajo este post: "Nos cambiado nada mi amor espero que tu bebé se parezca ti".

Fernando Carrillo reveló en días pasados que su novia María Gabriela tendrá su parto en la comodidad de su casa en Tulum, Yucatán, será niño y llevará por nombre Milo.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.