Fernanda Castillo preocupa al revelar que sufre una enfermedad

La actriz mexicana, Fernanda Castillo preocupó a sus millones de seguidores de las redes sociales tras compartir que ha tenido días muy difíciles a causa de una enfermedad que la tiene un tanto frustrada, por lo que se atrevió a preguntarle a sus fanáticos ¿Cómo se le hace para salir de esos días en que todo se siente como que la vida esta ensañándose contigo?, pues ella no sabe cómo enfrentar esté problema.

Fernanda Castillo comenzó explicando a sus más de seis millones de seguidores que no la está pasando nada bien con la enfermedad que tiene, pues a parte de sentirse frustrada tiene muchos dolores y cansancio, además de que hay unos días en los que se pregunta si la vida se está ensañándose con ella.

"Hay día difíciles... Días de miedo, de dolor físico y emocional, de cansancio, tristeza y frustración. Días de esos que todos tenemos. ¿Cómo se le hace para salir de esos días en que todo se siente como que la vida esta ensañándose contigo?, comenzó diciendo la conocida actriz por su papel de Mónica Robles en la serie de Telemundo, El Señor de los cielos.

“Lo pregunto porque no lo sé. Mis últimos días los he pasado con un problema de salud que me ha hecho sentir impotente y enojada y preguntarme muchas veces ‘¿por qué a mí?’, tal ves la respuesta es: ¿por qué no?”, continuó Fernanda Castillo, sin revelar el nombre de la enfermedad que padece, pero eso si descartó que se tratara de Covid o que tuviera que ver con su postparto.

"No escribo esto para crear preocupación (no es covid, ni nada que ver con mi postparto) ni para recibir aliento (aunque siempre agradezco sus buenos deseos y mensajes), lo pongo aquí porque a veces pareciera que de este lado todo es perfecto y es todo menos eso. Aquí también hay días como esos, días difíciles que esperas acaben pronto, como los que a veces también tienes tú", expresó.

Como era de esperarse las palabras de Fernanda Castillo inquietaron a sus millones de seguidores e incluso colegas del medio del espectáculo quienes no dudaron en enviarle mensajes de apoyo a la famosa Mónica Robles, entre los que destacan Lisset Lorena , Del Castillo Vanessa Villela , África Zavala y Edith Marquez, entre otros, quienes no dudaron en desearle pronta recuperación.

"Un abrazo grande mi Fer Abrazo grande Fer, espero que todo mejores" , "Dios te bendiga. Mi castañuela no has sido la única y es la conexión con el universo y como mujeres la hormona, tu tranquila que eres una mamá muy hermosa y bendecida!!! Te adoro”, “ Mi Fer bella recuerda q Dios o el universo o en quien tu creas, muchas veces pareciera que nos esta rompiendo y creo q nos esta enseñando !! Te extraño que ganas abrazarte “, fueron muchos de los mensajes que recibió Fernanda Castillo.