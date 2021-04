Fernanda Castillo impacta al natural con tiernas fotos junto a su bebé

Tras superar las complicaciones que presentó luego de su parto, Fernanda Castillo está feliz y disfruta de su maternidad, aunque no todo ha sido color de rosa, pues además de permanecer hospitalizada en estado grave, la actriz aprende todos los días cómo ser mamá y definió esta etapa como “magia y dolor”.

La egresada del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa compartió unas postales muy íntimas de su vida como madre en las que aparece con su rostro al natural, en una imagen que trata de captar el sentido de la maternidad, sin disfraces ni exageraciones.

Fernanda Castillo compartió las tiernas fotos con sus fans en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta actualmente con 6.4 millones de seguidores, en las cuales aparece sin una gota de maquillaje y cargando a su bebé, una instantánea que causó impacto entre sus seguidores por el fuerte mensaje que da.

En las fotos, la protagonista de “Ya veremos” aparece vestida blanco con un camisón y sueter delgado, el cabello amarrado en una coleta y en sus brazos carga a su bebé, quien está tranquilamente dormido sobre su pecho, con un mameluco en color claro y envuelto en una sábana.

Acompañando a las tiernas imágenes, Fernanda Castillo lanzó un poderoso mensaje sobre la maternidad que causó muchas reacciones de sus seguidores en Instagram, pues uno de sus objetivos era contar cómo se siente al ser mamá primeriza, algo con lo que se identificaron muchas de sus fans.

“Ser mama es lo más extraordinario que me ha pasado. Es magia y dolor. Es transformación y paz. Es maravilloso, pero toooodo menos fácil. Es morir y que nazca otra persona. Es superar mis miedos, quiera o no, porque hay alguien que me necesita. Es no tener el control (que cómo cuesta). Soltar y a la vez abrazar a alguien con todas tus fuerzas. Es desfallecer de sueño hasta que llegas a una cuna y te sonríen. Es frustración y culpa, es besos y que alguien pequeñito agarre tu mano”, escribió la actriz de “El Señor de los Cielos”.

“Es perderte de cosas y tenerlo todo. Es amar a lo GRANDE y llorar sintiéndome chiquita. Es querer ser la mejor versión de ti cuando ni siquiera te reconoces. Es aprender un millón de cosas nuevas. Es olvidarme de mí a veces. Es la paciencia que nunca tuve y la fortaleza más profunda e invencible”, agregó.

Es compartir y romperte en mil pedazos. Es sorprenderme con tu voz y con tus gestos que encuentro tan míos. Es hacer las paces conmigo misma, darme chance. Es certeza, es intuición. Es creer que soy la mejor mama del mundo porque tú me escogiste. Saber que soy extraordinaria, cerrar los ojos y agradecer. #mamaprimeriza #maternidad #mama”, publicó Fernanda Castillo.

La publicación alcanzó más de 500 mil “Me gusta” por parte de sus seguidores y más de 4 mil comentarios de hombres y mujeres que se sintieron identificados con la actriz y que le expresaron su apoyo, pues para Fernanda Castillo, la maternidad no ha sido nada fácil.