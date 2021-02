Fernanda Castillo caracteriza a Silvia Pinal y luce idéntica

Ésta fue la vez que la actriz Fernanda Castillo puso en alto el nombre de México al caracterizarse en una de las últimas divas que quedan en México como lo es Silvia Pinal. Fue en 2015, cuando la actriz de "Enemigo Íntimo 2", tuvo la oportunidad de hacer una sesión de fotografías en las que reviviría el pasado de la madre de Alejandra Guzmán.

"Te Guilty Code, fue la producción con la que Fernanda Castillo hizo un homenaje a Silvia Pinal bajo el hash tag #MeDeclaroCulpable, aprovechando el gran parecido que en muchas ocasiones le habían hecho saber a la actriz, que tiene con la Diva del Cine Mexicano, que empezó su carrera en Telesistema Mexicano, lo que hoy se conoce como Televisa.

En un vídeo que está publicado en el canal oficial de YouTube de The Guilty Code, desde el 2015, Fernanda Castillo contó cuál fue su experiencia al revivir el pasado de Silvia Pinal, a quien describió como una de las mujeres más valiosas de México, que en su momento, seguía haciendo telenovelas.

"Hola, soy Fernanda Castillo... He escuchado durante toda mi vida el... 'te pareces muchísimo a Silvia Pinal', entonces cuando llega esta oportunidad de encarnarla, de hacerle un homenaje a través de fotografías icónicas de ella y de retratar un poco la época en que ella vivió y tuvo tanto éxito hasta nuestros días, pues la verdad, fue un honor y una emoción... He estado esperando esta sesión con mucho honor y mucha emoción".

"Al llegar aquí y ponerme las pelucas y tener que hablar de una época y de una mujer que es un ícono en este país, la última diva que tenemos y que además sigue trabajando y sigue demostrando que las mujeres de México somos unas chingonas, pues sentí una gran responsabiliad, mucho más allá de la emoción que tenía".

"Y conforme fue caracterizándome, fui entrando no sólo a una época. Creo que la vida de esta mujer no es sólo habla de sus éxitos como artista, sino que además nos cuenta una época de nuestro país, de la moda, de las mujeres de México a través del tiempo. Entonces, fue muy emocionante, y yo misma sentí que estaba encarnando personajes nuevos de mí, no haciendo a Silvia Pinal, hubo momentos -sobre todo cuando estaba muy cerca de mis ojos- pensaba: 'tengo que reflejar la grandeza de esta mujer'...".

"Alguien tiene que ver esta foto y como esa pintura que le hizo Diego Rivera, tiene que ser icónico, tiene que ser mi homenaje a a esta mujer a través de mis ojos y en una mujer de éxito".

"Y en cierta foto, rememorando la muy famosa foto de Viridiana -esta película que hizo con Luis Buñuel-, pensé en la emoción que me daría de algún día hacer una película como ella y volverme un ícono de un director, de otro país que la vio y le dijo: 'ésta tiene que ser una estrella para contar mi historia", finalizó Fernanda Castillo.

En dicho vídeo se puede apreciar las vestimentas que Fernanda utilizó dar vida de nuevo a Silvia Pinal, así como la cantidad de joyas y bisutería que utilizó como accesoros. También, las zapatillas y el cargado maquillaje para poder reflejar un poco, la personalidad única de Silvia.