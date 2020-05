Ferdinando Valencia y su gran preocupación tras muerte de su hijo

En medio de la alegría por el naciemiento de sus mellizos, Ferdinando Valencia y su esposa Brenda Kellerman tuvieron que vivir la muerte de uno de los gemelos, el estado de salud de su hijo Dante se complicó por lo que murió tres meses después de su nacimiento. Tanto Ferdinando Valencia como su esposa Brenda Kellerman han indicado que han tenido que aprender a vivir sin su hijo Dante y buscar felicidad en en el otro mellizo Tadeo. Sin embargo, hay otra cuestión que los preocupa demasiado tras la muerte de Dante.

Durante una entrevista el actor reveló que además del dolor siguen teniendo una deuda muy grande en el último hospital que estuvo su hijo antes de morir. El pequeño Dante perdió la batalla contra una bacteria el pasado mes de agosto, pero su lucha implicó muchos gastos por lo que el actor y su esposa se vieron en la necesidad de pedir ayuda.

"Seguimos con muchas cosas pendientes, muchas cosas que se han detenido, la mayoría por causas ajenas a mí… entre mis derechos está el apelar el apoyo de mi sindicato, y mi sindicato empezó a tener contacto desde el día número uno del último hospital estuvo en contacto con nosotros diciéndome cómo es que íbamos a trabajar, cómo iba a funcionar el proceso para apoyarme…".

Pese a tener una deuda grande con el hospital, el actor reveló que afortunadamente los administradores del nosocomio no lo han presionado tanto para que pague su deuda. "El hospital gracias a Dios no ha presionado mucho, por algo será, y mi sindicato tampoco se ha movido mucho con ellos, entonces los veo muy detenidos, (pero) las cuentas siguen ahí pendientes”, contó.

Ferdinando Valencia manifestó que pese al fallecimiento de su hijo no ha dejado de trabajar e incluso esta buscando empleo aparte de la actuación, pues esta consciente de su deuda.

“De alguna manera yo estoy tratando de capitalizar ahorita buscando trabajo, siempre me he movido no únicamente en la actuación, sino que además soy ingeniero zootecnista administrador, entonces pues como quiera tratamos de hacer inversiones en el campo, en la ganadería, y en cuanta cosa me voy inventado para rascarme con las uñas y defenderme de la vida, pero si las cuentas siguen elevadas, siguen ahí y seguimos en un estado de una preocupación constante”, concluyó.