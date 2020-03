Felipe Calderón Hinojosa es sorprendido en pleno vuelo por Emilio Ruggerio

Un mexicano de nombre Emilio Ruggerio, quien es tenor y según palabras de él, ha vivido por 25 años en Alemania, soprendió recientemente con un vídeo grabado desde un avión en pleno vuelo al ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Horas más tarde, el sorprendido sería él mismo.

Emilio Ruggerio, quien presume de haber estudiado en el Heróico Colegio Militar de México, ser un reconocido tenor, y vivir fuera del país desde hace 25 años, se tomó el atrevimiento de evidenciar a Calderón, después de saludarlo y presentarse con él, incluso, el ex presidente se dio cuenta que se le estaba tomando vídeo y saludó a la cámara.

Qué obsesionados están con @FelipeCalderon para hacer semejantes ridículos. https://t.co/eZoVWe8GAb — Pascal BeltrandelRio (@beltrandelrio) February 29, 2020

Ruggerio no iba con buenas intenciones y lo dejó claro al principio del clip, en el que expresaba que iba a enfrentar al ex presidente. Al parecer todo estaba planeado.

Además de haberse convertido en tendencia en Twitter, esta mini historia, ha sido "bautizada" por los usuarios de la red social, con el #hashtag como "#ManuesAndesDofesobrador". Pues después de haberle reclamado de forma muy sutil a Calderón por haber dejado al país hecho una porquería, y al mismo tiempo, darle las gracias de manera irónica, incluso, expresa que le dará mucho gusto que le hagan un jucio político.

Felipe se defendió explicando que durante su gobierno, México creció 4% y había la mitad de homicidios de los que se registran actualmente. Incluso, un pasajero que iba sentado al lado de Calderón, participó diciendo que la culpa de las muertes que se presentan en un país no es culpa de una sola persona, sino de muchísimas.

Todo fue planeado para hacerse la víctima, además de pndejo, mariquita. ¡BUENOS DÍAS!#ManuesAndesDofesobrador pic.twitter.com/qs6x7O01DN — CR ��☘️ (@MissChic5) March 1, 2020

Acto seguido, Calderón empieza a grabar también lo que le dice Emilio, respondiéndole con datos reales e insinuándole que sólo se acercó a él con la intención de ofender, de insultar a lo que el tenor dice que no va a insultar, sólo a decir la verdad, porque él es un ex cadete del Herócio Colegio Militar, además de patriota y muy mexicano. Además concluye diciendo que le daría muchísimo gusto que lo llevaran a juicio y por supuesto a la cárcel.

El ex presidente se levanta de su asiento instantes después, este individuo empieza a caminar alejándose hacia su asiento y el ex presidente le pide que no se vaya pero Ruggerio se va diciendo que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que fue una pobre pronunciación dicha de esta forma: Manues Andes Dofes Obrador.

En su cuenta oficial de Twitter, este tenor muestra las tremendas consecuencias de su "valiente acto", así como las amenzas que se la hacen llegar por el hecho. Y muchos usuarios de la red social, se han pronunciado contra su errónea actuación, incluso, se ha dicho que ya no será invitado a cantar en México por Instituciones de Arte y Cultura.

A que no se imaginan quién pagó el viaje de #EmilioRuggerio a la #CDMX consulten en internet al excelsior de 2016, entenderán de dónde viene su enojo y su aparente simpatía por #ManuesAndesDofesobrador pic.twitter.com/bwhQTM9T6C — RedComarca (@red_comarca) March 1, 2020