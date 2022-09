Fans de la princesa Diana se reúnen para conmemorar su muerte hace 25 años

Cientos de fanáticos de la fallecida princesa Diana de Gales rindieron tributo el miércoles frente a las puertas de su casa en el Palacio de Kensington, en conmemoración del 25 aniversario de su muerte ocasionada por un accidente automovilístico en París.

Un arreglo de crisantemos blancos que deletreaba "Princesa Diana" se encontraba entre docenas de fotos y mensajes dejados por admiradores, algunos de los cuales dijeron que hacen peregrinaciones anuales al lugar para recordar la tragedia.

"Simplemente venimos aquí, hacemos el memorial y, ya sabes, solo charlamos sobre las cosas que ella solía hacer, ya sabes, para... hacerle saber a la gente que nunca olvidaremos a la princesa, nunca olvidaremos lo que ha hecho". dijo Julie Cain, de 59 años, quien viajó 480 kilómetros (300 millas) desde Newcastle, en el norte de Inglaterra. "Solo queremos que su legado se mantenga el mayor tiempo posible".

Diana murió el 31 de agosto de 1997, a la edad de 36 años, sorprendiendo a personas de todo el mundo que sintieron que conocían a la princesa después de ver sus éxitos y luchas en las pantallas de televisión y las portadas de los periódicos durante 17 años. Los tributos dejados afuera del Palacio de Kensington el pasado miércoles, fueron un pequeño recordatorio de las montañas de flores amontonadas allí en los días posteriores a la muerte de Diana.

La también llamada Lady Di, fue el centro de atención constante de los medios desde el momento en que se comprometió con el príncipe Carlos hasta la noche en que murió. Su boda de cuento de hadas, su feo divorcio y sus esfuerzos por construir una nueva vida fueron noticia.

El público la vio pasar de ser una adolescente tímida a un ícono de estilo internacional que se hizo amiga de pacientes con SIDA, cautivó a Nelson Mandela y caminó por un campo minado para promover la campaña para erradicar las minas terrestres. En el camino, le mostró a la familia real, particularmente a sus hijos William y Harry, cómo conectarse con la gente y ser relevante en el siglo XXI.

El miércoles por la mañana, Cain y su amiga Maria Scott, de 51 años, presentaron sus respetos a Diana cuando amaneció sobre el palacio, como lo hacen todos los años.

"Había algo en esa chica que realmente destacaba. Y, por supuesto, vi la boda, la princesa de cuento de hadas", dijo Scott. "Y, sabes, ves, ella era como parte de tu vida porque la veías todos los días en la televisión. Salió en periódicos, revistas. Ella estaba por todas partes. Y sentías que ella era parte de tu vida".

Con información de DANICA KIRKA / Agencia AP Londres, Inglaterra / Fotografía Instagram Familia Real

