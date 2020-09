Fans de Fernando Colunga enloquecen al verlo en Soy tu Dueña

Gran éxito esta teniendo la retransmisión de la novela Soy tu Dueña producida por Televisa. El melodrama protagonizado por Fernando Colunga y Lucero se encuentra actualmente en el número uno del rating de la televisión mexicana pese a que han pasado 10 años de su estreno.

Soy tu Dueña es un remake de la novela venezolana La doña producida en 1972. En la versión mexicana, contó con la participación antagónicas de Sergio Goyri, Jacqueline Andere, Gabriela Spanic y David Zepeda, además de las participaciones especiales de Ana Martín, Eric del Castillo, Julio Alemán, y Silvia Pinal.

Soy tu Dueña regresó a la pantalla chica el pasado 17 de agosto por el canal de las Estrellas y desde entonces se ha colocado en las favoritas de los televidentes. Pero, sin duda, uno de los personajes que más ha cautivado con su actuación ha sido José Miguel Montesinos (Fernando Colunga), un guapísimo abogado que logra conquistar el corazón destrozado de Valentina Villalba Rangel (Lucero).

“Quién fuera valentina”, “¡Una gran realización!", " Espectaculares ambientaciones y grandes actuaciones de la pareja estelar”, "Quien fuera Valentina ohhhhh”, “Celosa, que hasta un beso quiere robarle para marcar territorio, si ya se le nota que está babeando por José Miguel, como todas nosotras”son algunos de los comentarios en las redes sociales.

Otro de los personajes que también ha cautivado es Lucero, pues desde que se anunció que se volvería a retransmitir la novela, la actriz no ha dejado de compartir en su Instagram los capítulos que van de acorde a la retransmisión.

Valentina será desconfiada o estará celosa? ���� Me encanta la parejita que podrían hacer ella y José Miguel! ��

Nos esperan sorpresas de amor y desdén en Soy Tu Dueña a las 3:30pm por Las Estrellas. ��#LuceroSoyTuDueña pic.twitter.com/WKpb9uk5CH — Lucero (@LuceroMexico) September 9, 2020

Cada vez que la intérprete de Como Tú comparte cada episodio de la telenovela se vuelve tendencia con el hashtag #LuceroSoyTuDueña. Con la retransmisión Lucero también ha aprovechado para confesar algunas anédcotas que pasó durante las grabaciones de la telenovela.

Lucero reveló que en Soy tu Dueña tuvo que vencer una de sus más grandes fobias que eran los reptiles o roedores, los insectos y animales venenosos.“En la telenovela Soy tu dueña mi personaje se encontraba con un escorpión negro con tenazas, era bastante repugnante y tenía que convivir con él para la escena, me dio mucha ansiedad. Ahí también grabé con tarántulas que me caminaban por el cuerpo, fue espeluznante”, dijo Lucero.

La actriz expresó que disfrutó mucho todas las escenas de la novela dando vida a Valentina, una joven generosa y dulce pero un día todo cambia cuando su prometido la deja plantada en la iglesia, sin embargo, se le complicó un poco grabar escenas fuertes con Fernando Colunga.

La ex esposa de Mijares expresó que no es nada fácil grabar escenas tan íntimas con alguien que no es tu pareja en la vida real, tal y como ella lo hizo con Colunga, sin embargo, La novia de América dijo que el galán de telenovelas era “muy respetuoso, disciplinado y dedicado” por lo que eso la ayudó a tener más confianza en las escenas.

“Siguen existiendo muchas fans que continúan viendo la nube lucerina-colunguera y no las culpo porque a mí también me pasó. Disfrute mucho con Fernando. No es fácil hacer escenas de besos, de amor, con alguien que no es tu pareja en la vida real”, dijo Lucerito.

Soy tu Dueña se puede ver de lunes a viernes por el canal de Las Estrellas en un horario de 15:30 de la tarde.

