Fans de David Zepeda enloquecen por él, dejan tierno mensaje

David Zepeda enloqueció a sus millones de seguidores, especialmente a mujeres, con una fotografía que compartió en sus historias de Instagram con la que deseaba buenas noches. Y aunque el actor de Telemundo compartió la imagen en su Instagram no fue él quien la colgó en las redes sino su club de fans por lo que el histrión agradeció el cariño colocando la foto en su red.

Vestido completamente de negro y sentado en un sillón es que David Zepeda deleitó a sus seguidores de dicha red social, y aunque el actor enloqueció al posar tan sexy lo que más atrapó a sus fans fue el tierno mensaje que su club de fans puso sobre la imagen. "Buenas noches, por intentar recomenzar, Quizás si dejas que me acerque una vez más, verás que aún nos queda mucho amor para lograr"se lee en la imagen.

El fiel club de fans siempre están al pendiente de todo lo que hace el actor e incluso comparten imágenes de todos los proyectos en los que el histrión ha participado y no dudan en demostrarle todo su apoyo en las difíciles situaciones en las que se ha visto el actor, como cuando se filtraron videos íntimos.

Recordemos que David Zepeda también fue uno de los actores que pasaron por la misma situación que Gabriel Soto, ya que también se filtró un video donde el actor aparecía sin ropa, estuvo también mucho tiempo en el ojo del huracán.

“Sí, confié, es mi responsabilidad. No me interesa darle seguimiento legal, mi energía está puesta ahora en otro lado”, dijo en el actor durante una entrevista para el programa de radio de Javier Poza después de que se filtrara su primer video. Y aunque las redes sociales pueden ayudar a destacar a los famosos también los pueden hundir o meter en problemas tras filtrarse situaciones no tan favorecedoras para su persona.

Oto de los escándalos en el que David Zepeda ha estado involucrado ha sido su supuesta relación sentimental con Daniel Urquiza, El rey de las Extensiones. Mucho se ha especulado que el actor de Televisa mantuvo una relación por más de 10 años con el fallecido estilista.

Fue una de las amigas de Daniel Urquiza, la llamada Muñeca Diamante quien sacó todo a la luz y dijo que que poco hombre era David Zepeda, al decir todas esas cosas de quien ya había fallecido y no podía defenderse, y lo acusó de sostener con su amigo una relación violenta.

La amiga de Daniel Urquiza dejó en claro que David Zepeda le rompió la nariz a su amigo, el cuál cayó en una depresión muy fuerte, y salió toda la verdad a la luz pero no sólo ella fue la que declaró eso si no que también hubo una declaración de una actor reconocido quien dijo que todo era verdad.

Mauro Riveros fue quien dijo ser cierto todo lo que la amiga de Urquiza reveló ya que él en varias ocasiones se dio cuenta de que en el departamento había escenas violentas muy seguido, y dijo que si se trataba de una pareja gay pero que el no sabía que se trataba de David Zepeda.

También dio a conocer que en el programa “Chisme No Like”, quien es conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, se filtraron unas conversaciones con el fallecido Daniel Urquiza, quien le dijo que tenía planes de boda con David Zepeda.