Fans critican a Allisson Lozz por mostrarse sin maquillaje y ella los bloquea

Allisson Lozz, quien se encuentra retirada de la televisión, realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y ni bien había iniciado cuando comenzó a recibir muchas críticas por su aspecto físico, pues la ex actriz se dejó ver sin una gota de maquillaje y sin filtros.

Desde que dejó los sets de grabaciones para dedicarse a formar una familia y a su religión, Allisson Lozz también se volvió empresaria y promueve los productos de belleza de una compañía de maquillaje, por lo que en ocasiones realiza los Lives para platicar con las vendedoras de diferentes países.

Pero en esta ocasión, la protagonista de “Al Diablo con los guapos” causó revuelo por posar sin una gota de maquillaje y sin filtros, lo que sorprendió a muchos de sus seguidores, quienes se lo hicieron saber mediante algunos comentarios en la transmisión de Instagram, que fueron borrados por la ex estrella de telenovelas.

Y es que Allisson Lozz realmente impactó con su rostro al natural pues se ve muy distinta a como el público estaba acostumbrado a verla en las telenovelas pues luce con algunos kilos de más y ello se refleja en los pómulos de su cara, que sin maquillaje lucen más redondos.

Luego que algunos de sus seguidores le hicieran notar que lucía muy diferente sin maquillaje, la ex actriz no pudo ocultar su molestia y decidió ponerles un alto y advirtió que quienes fueran a echar mala vibra en la transmisión se irían bloqueados, y eso fue lo que sucedió con muchos de los comentarios que ya no aparecen en el video.

Allisson Lozz impactó a sus seguidores al aparecer sin filtro ni maquillaje. Foto Instagram Alisson Lozz

“En este Instagram yo no permito gente que saque cosas podridas de su corazón para nadie ni para mí, entonces, cualquier personita que saque cosas malas, todo mundo puede dar su comentario, pero tu intención es herir a alguien, yo te voy a bloquear”, sostuvo Allisson Lozz ante las reacciones que estaba causando su Live.

“Si me sigues por alguna razón negativa, en tu primer comentario negativo vas a ser bloqueado”, agregó la ex histrionisa de 28 años, quien dejó las telenovelas hace aproximadamente una década, cuando su carrera iba en ascenso.

Dentro de los comentarios que aún pueden leerse en el video se encuentra uno donde alguien le hace la observación de que ha aumentado mucho de peso y otro más de una usuaria que le sugiere hacerse una revisión médica para descartar una enfermedad como la tiroides.

Allisson Lozz ya no dio más bola a estos comentarios y continuó con su tutorial de cuidado de la piel y platicando con sus seguidores sobre otras cosas como el matrimonio y su familia, pues desde que se alejó de los reflectores ha llevado una vida más tranquila, aunque la persiga la fama que algún