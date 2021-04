Fans aseguran que algo le sucedió a Rafael Amaya en el rostro; no es el mismo

Tras estar mucho tiempo lejos de las redes sociales, Rafael Amaya reapareció hace poco en video y en público y hasta participó en su primer proyecto luego de la serie de “El Señor de los Cielos”, de Telemundo al lado de una actriz alemana.

El actor también se dejó ver en Tijuana en una función de boxeo a la que fue invitado y en la que debutó como promotor, pues se supo que apoyará a jóvenes promesas del pugilismo nacional, y fue ahí donde sus admiradores notaron que algo raro pasaba con su rostro, pues no parecía el mismo que el dio vida a Aurelio Casillas.

Ahora, con una publicación en Instagram, los fans de Rafael Amaya reiteraron lo dicho anteriormente pues el rostro del actor se ve diferente a como era antes y aseguran que algo le sucedió pues no es el mismo.

Fue el propio histrión mexicano quien reactivó su cuenta de Instagram y compartió una imagen al lado de una mujer, pero eso no fue lo que llamó la atención de sus seguidores, sino su aspecto físico pues se ve muy cambiado, por lo que fue inevitable que muchos aseguraran que no se trataba del actor, sino de un impostor.

La fotografía donde Rafael Amaya estaba sentado y una mujer a su lado de pie causó gran impacto entre los internautas y admiradores del actor, que muchos le preguntaron mediante los comentarios si sí era él o se trataba de otra persona.

“FULFILLED”, fue lo que el actor de “Las vías del amor” escribió junto la imagen y algunos de sus compañeros de profesión le respondieron con mensajes positivos, como Julián Gil, quien le respondió: “Vengaaaa”, dejando ver el gusto que le daba que Rafael Amaya retomara poco a poco su vida.

Sin embargo, los comentarios que más llamaron la atención fueron los de sus seguidores: “Él no es Rafael”, “No se parece a ti”, “Ese no es él”, “Él no es Rafa, la cara”, “Su rostro es tan distinto”, “¿Realmente es él? Digo, no sé, su cara se mira diferente”, “Ese chico jamás en la vida es el actor, ¿por qué dicen mentiras?”, “Tiene una cabeza pequeña y el cuerpo es más grande, Rafa no es así”, “Algo se hizo en la cara o qué, se ve bien diferente ese vato”.

Y es que el rostro del actor sí luce diferente a como tenía acostumbrados a sus fans en “El Señor de los Cielos”, como si se hubiera hinchado, sin embargo, hasta el momento Rafael Amaya no ha emitido algún comentario sobre las especulaciones sobre su cara.

El regreso del sonorense a la televisión podría darse en una octava temporada de la serie donde interpreta a Aurelio Casillas, aunque su personaje ya había fallecido en la historia, así que los guionistas tendrían que trabajar para darle un giro a la trama y que sea posible volver a verlo en “El Señor de los Cielos”.