Fans aseguran que Aracely Arámbula y su fotógrafo de cabecera son pareja

Luego de que hace unos meses la actriz Aracely Arámbula reveló que sí tiene una pareja sentimental en su vida, sus fans han asegurado recientemente que 'la Chule' y su fotógrafo de cabecera ¡son pareja!... Pero ¿de quién se trata?

Él es un fotógrafo experto en captar a decenas de estrellas de la farándula con las fotos más artísticas; entre ellas, por supuesto figura Aracely Arámbula. Su nombre es Uriel Santana y es un chico muy apuesto que a decir verdad está a la altura de la belleza de la actriz de telenovelas y ahora de la serie "La Rebelión de las Esposas".

La confesión de que Aracely Arámbula y Uriel Santana tienen un romance, ha salido de una publicación replicada de la cuenta de Instagram de la actriz de "La Doña" (2016-2020) de Telemundo, que ella hubiera publicado el 12 de enero pasado, en la que celebra el cumpleaños del fotógrafo y en la que aparecen muy abrazados y contentos.

Pues dicha postal fue compartida por @lovingarambula, una de las tantas fanpages (páginas de fans) que el pasado 3 de abril escribió al pie de la misma: "Amo este foto con un pasión. Foto: @urielsantanafoto

@aracelyarambula @urielsantanafoto".

Incluso, algunos otros curiosos no se quedaron con las ganas y preguntaron: "Verdad que son novios???" y la respuesta ha sido clara y contundente del perfil encargado de publicar la instantánea: "Sip, Ara Y Uriel son pareja" que también tuvo su contestación que denota emoción por la confirmación: "Lo sabía!"

Aunque esos fans no fueron los únicos en halagar a la pareja, pues también se lee un "Hermosos!" seguido de un cuarteto de corazones rojos. Aunque es un secreto a voces reciente, cabe mencionar que Uriel Santana tiene varios años trabajando al lado de la también cantante, pues fue él quien la fotografió para las imágenes oficiales de la telenovela "La Doña" -desde 2016-, y se ha encargado de muchísimas otras postales que protagoniza Aracely Arámbula.

Y en un evento público en agosto de 2021 en Acapulco, México, Aracely Arámbula confesó a la prensa que sí había un amor en su vida pero les advirtió a los periodistas "que no escarbaran porque no iban a encontrar nada", tras haber dicho que su galán estuvo a punto de asistir al evento pero que no fue; lo cierto es que al mismo, llegó tomada de la mano de él en ese evento público.

Pues aunque Aracely Arámbula no ha revelado nada al respecto, podría ser muy evidente la relación que tienen desde hace tiempo; pero no hay que olvidar que 'la Chule' es muy reservada respecto a su vida privada. No obstante, son repetidas ocasiones en las que se le ha visto juntos posar en una y otra postal, incluso, ambos se lanzan piropos muy a menudo en cada oportunidad en sus publicaciones en redes sociales; por lo que la confirmación de los fans de Aracely, podría ser de lo más acertada. ¿Tú qué crees?

