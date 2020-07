Fanny Cano: así fue la trágica muerte de la primera 'Rubí' de Televisa

La famosa actriz de los años 60's Fanny Cano, fue quien le dio vida al entrañable personaje de Rubí en 1968 -llevada a la pantalla chica por primera vez-; una mujer frívola y sin escrúpulos que hacía de todo por conseguir lograr sus objetivos. Pobre pero imponente con su innegable belleza y su mirada seductora, sin duda, atrapó a los hombres que ella amaba, ya fuera con un amor limpio o por interés.

Posterior al éxito de Rubí, Cano, siguió realizando televisión en producciones como La Mentira, Espejismo, Yesenia; incluso actuó al lado de grandes intérpretes como Luis Aguilar, César Costa, Hilda Aguirre, María Teresa Rivas, Leonorilda Ochoa, René Casados y curiosamente despreció la oferta de hacer la película Pent house del actor Raúl Ramírez quien apuesta que de no haber sido por el viaje a España, Fanny hubiera seguido viva por mucho más tiempo.

Pues cuando se encontraba en el punto más álgido de su carrera artística (15 años después de haber interpretado a Rubí), tuvo que hacer un viaje a España acompañando a su marido Sergio Luis Cano, quien era un político mexicano y con el que nunca tuvo hijos. Sin embargo, en dicho viaje encontró la muerte el 7 de diciembre de 1983 cuando tenía la corta edad de 39 años, con toda una vida llena de éxitos por delante.

Dicho accidente ocurrió cuando el avión apenas iba a despegar del aeropuerto de Barajas, España para dirigirse a Roma -y encontrarse ahi con y otro avión que venía justo para aterrizar, se impactó con el Boing 727 de una línea española que ella y su esposo abordaban debido a una densa niebla que le impidió la visibilidad a los responsables del vuelo. Cano tenía pensado transbordar en Roma para dirigirse a la India para la realización de un proyecto.

Su hermano Francisco Cano, contó para el programa de la periodista Mara Patricia Castañeda, Tras la verdad, que Fanny presentía que algo iba a pasar en su viaje a España, y tan fue así, que le dijo dónde estaban sus pertenecias como joyas, documentos importantes y demás.

"No tenía muchas ganas de ir, y yo le comentaba que tenía que ir y estar con su esposo. Me dijo, mira Francisco, aquí están todos los papeles, las joyas están en este banco, los cheques en este banco y las cuentas en este otro banco"... "Y siempre me dejaba un cheque firmado, y cuando me lo dio, dijo: 'mejor te dejo dos porque a lo mejor no regreso'", contó Francisco Cano.