Famosos que viven la PATERNIDAD en cuarentena

La cuarentena ha hecho que los actores pasen tiempo en casa y más aún festejar una fecha tan importante como lo es el Día del Padre debido a las recomendaciones que el gobierno y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han hecho y se deben de respetar, por lo que muchas familias pasarán en casa esta fecha.

Eduardo Santamarina es uno de los actores que ha dejado ver por medio de fotografías publicadas en su cuenta oficial de Instagram, en la que recuerda con melancolía las tardes de paseo que solía tener en familia antes de estar en cuarentena. El actor confesó que le gusta salir en familia al parque en La Condensa, pues aprovechaban el tiempo para salir a dar un paseo en bicicleta; les gustan las mascotas como los perros y así mismo sacarlos a pasear.

Por su parte, Ricky Martín es una de las estrellas que más se preocuparon por la llegada del coronavirus debido a que tiene tres hijos, por lo que le tocó una difícil tarea debido a que no se sentían protegidos ante la situación. Al no poder salir de casa tendrán que pasar esta fecha tan importante para él y su esposo en casa; pues en realidad Ricky es a quien sus hijos festejarán a pesar de vivir en un mundo en el que las cosas no son fáciles.

El actor Luis Gatica, ha expresado lo difícil que es celebrar dicha fecha debido a que las familias no se pueden reunir para homenajear a los papás. En su familia están acostumbrados a festejar todos unidos; sin embargo, solamente lo harán con los miembros de la familia que es su esposa e hijos. Pasar el Día del Padre para el actor es símbolo de unión familiar y es una gran bendición que estén juntos en los momentos difíciles que viven a consecuencia del coronavirus.

Mauricio Islas, uno de los actores más talentosos de México, se siente pleno al ser padre debido a que considera que el amor de un hijo es incondicional. Así mismo explicó que no es una tarea fácil ya que es una gran responsabilidad el educar y sacar adelante a un hijo, por lo que el actor se encuentra feliz compartiendo vídeos en la plataforma de Tik Tok a lado de su primogénito; pues esta app se ha convertido en la favorita durante esta cuarentena.

El conductor y actor mexicano, Raúl Araiza es padre de dos hijas las cuales son muy parecidas por lo que en el Día del Padre aseguró que pediría comida a domicilio para pasarla en campaña de sus hijas debido a la pandemia no pueden salir y asimismo prefieren respetar las medidas de prevención pero pasar el tiempo en familia.

Muchos de los artistas tendrán que festejar el día del padre en casa. La pandemia ha ocasionado que la gente se mantenga muy alarmada por el temor a contagiarse, puesto que el número de personas contagiadas y las que han perdido la vida va en aumento, por lo que hasta el momento no se sabe cuando se podrá salir a la calle.