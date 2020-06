Famosos levantan la voz por Giovanni López 

Famosos como la actriz Salma Hayek y el director Guillermo del Toro, levantaron la voz el pasado jueves para exigir justicia para Giovanni López, un ciudadano mexicano detenido en Jalisco por la policía municipal de Ixtlahuacán, supuestamente por no utilizar cubrebocas, quien horas después fue encontrado muerto.

"Pedimos al gobierno de México justicia para Giovanni y para todas las personas afectadas por la brutalidad y la corrupción de algunos miembros de la policía mexicana".

La veracruzana también compartió una fotografía con un cubrebocas con la leyenda "Justicia para Giovanni".

"A más de un mes no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad, es asesinato. El sinsentido, la locura absoluta, es que ocurra un asesinato a nombre de la salud pública", escribió en Twitter el director de El Laberinto del Fauno, quien además etiquetó al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.