Famosos lamentan la muerte de Edith González a los 54 años 

La actriz mexicana Edith González murió víctima de un cáncer de ovarios que le fue descubierto hace tres años, informaron este jueves amigos de la fallecida y la cadena Televisa.

Lamentablemente, falleció la actriz Edith González esta madrugada a consecuencia del cáncer que padecía, informó Televisa Espectáculos, grupo de comunicación al que estuvo por mucho tiempo vinculada la actriz.

González, de 54 años de edad, había sido hospitalizada el miércoles en la noche debido a complicaciones de la enfermedad y, según información filtrada a medios, sus familiares decidieron desconectarla de los aparatos médicos que la mantenían con vida.

En 2016 la actriz decidió retirarse de los escenarios por un tiempo para dedicarle tiempo al tratamiento por cáncer de ovario que le fue diagnosticado ese año.

Un año más tarde, González anunció que había superado la enfermedad. En una entrevista concedida el diario al El Universal de México, la actriz expresó: “Sé que es una tragedia, pero no lo asumo como tal. Para mí simplemente es un paso, es una fase, y heme aquí. ¿Qué hago de bueno con esto que me tocó? Lo mejor que puedo hacer es informar que hoy hay muchos tratamientos, no alternativos, porque no creo en ellos, yo creo en la ciencia. Hay muchos tratamientos complementarios a las quimioterapias y radioterapias. Creo que el ser humano, con la creencia y el coraje de salir adelante, es 50% o 60% de la sanación”.

Edith González habría recaído en el cáncer en abril de este año

En abril de este año, sin embargo, se dijo que había sufrido una recaída, por lo que tuvo que dejar de trabajar nuevamente.

Edith González nació en 1964, en el estado Nuevo León. Inició su carrera como actriz infantil en la década de los setenta del siglo pasado en películas con papeles secundarios.

Más tarde se convirtió en un referente de las telenovelas mexicanas gracias a su participación en tramas como Los ricos también lloran (1979), Rosa salvaje (1987), Monte Calvario (1986) y la exitosa Corazón salvaje (1993). Además, protagonizó otros melodramas exitosos como Nunca te olvidaré (1999), Salomé (2001) y Doña Bárbara (2008).

En 2004, González tuvo una hija con el político del Partido Acción Nacional, PAN, Santiago Creel, quien reconoció la relación y a su hija en 2008.

Años después se casó con el empresario Lorenzo Lazo, con quien compartió sus últimos años de vida.