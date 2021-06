Famoso cantante revela número de teléfono de Sebastián Yatra y lo tunden de mensajes

Los fanáticos del cantante colombiano Sebastián Yatra, esperaban con ansias el fin de semana para ver que sorpresa les tenía preparada y se encontraron con una ¡de las mejores! Pues el famoso cantante Mauricio Montaner -hijo de Ricardo Montaner-, reveló el número celular del colombiano y lo tundieron de mensajes.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que se le escucha decir al coach de La Voz de TV Azteca: "Te paso el WhatsApp de Sebastián Yatra y tú le escribes directo, +1 (786) 612-6372", esto mientras era grabado por la rubia Stefania Roitman, amiga de ambos famosos.

Por supuesto, la reacción de Sebastián Yatra fue inmediata y anque mostró algo de molestia por la broma que le hizo Mauricio Montaner, también agradeció a los fanáticos de todo el mundo que vieron el clip en Instagram por sus mensajes.

"ESTO FUE A PROPÓSITO?!?!?! Los Montaner me tienen jodido... @mauyricky @stefroitman qué sigue….??? (Tercera vez que tengo cambiar mi número este año… aunque quiero que sepan que igual los amo mucho y agradezco todos sus mensajes), escribió el intérprete de "Seríamos la pareja del año" (2021).

Y es que, con ese dato de la estrella colombiana, era natural que todos quisieran tener una comunicación mucho más cercana con él, por lo que también fueron reveladas los cientos de mensajes que recibió Yatra, en una segunda imagen de la misma publiación del fin de semana.

Y fue el propio Mauricio Montaner que escribió: "Pero un poquito me da muchísima risa!!", luego de postear un sexteto de caritas llorando de risa literalmente. En otro comentario, el venezolano pidió disculpas al ídolo colombiano con un: "Perdonameeeeeeeeee", mismas que tiene 7,063 'me gusta'.

Por su parte, Stefania Roitman se lavó las manos ante la bromita: "Si tenés una venganza en mente que sea contra tu amigooooo, lo mío fue un errooooor", que también ha logrado 9,349 'me gusta' y 170 respuestas. Otra famosa que reaccionó a altrevimiento del hijo de Ricardo Montaner fue India Martínez, quien escribió: "Noooo en serio???" y un segundo comentario: "NOOOOOOOOOOOOO PUEDE SER ME MEO".

Otros fanáticos de Yatra reconocieron a Mauricio con comentarios como: "Como que Ricky cada día nos cae mejor jajajajaja" o "Sebas se ríe para no llorar jajajajaja", "me imagino Sebas tipo: ay no, otra vez *lanza el celular* JAJAJA TE AMO"...

Al momento, el clip de Sebastián Yatra tiene un total de 620,997 corazones rojos, entre los que figuran los de la actriz Verónica Montes y la cantante mexicana María León quien le ha hecho tributo al cantar "Seríamos la pareja del año". También se pueden leer casi 10 mensajes.