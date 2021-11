Familia de Carmen Salinas reacciona a petición de Azela Robinson de dejarla descansar

Luego de que la actriz Azela Robinson causara toda una polémica al decir que ella prefería que Carmen Salinas se fuera a descansar en paz, la familia de la productora de Aventurera reaccionó ante las declaraciones de la villana de las telenovelas sobre su deseo de que desconectaran a la famosa.

Fue durante un encuentro con diferentes medios de comunicación que Carmen Plascencia, nieta de Carmen Salinas y Gustavo Briones, sobrino de la actriz, rompieron el silencio ante las polémicas declaraciones de Azela Robinson.“No malinterpretamos, no nos enganchamos con redes sociales, la gente desea… entiendo muy bien las palabras de la maestra, es los buenos deseos hacia mi abuelita, así lo tomamos”, dijo por su parte Carmen Plascencia.

Respecto a lo que dijo Azela Robinson de que la vida de Carmen Salinas era trabajar: “Ella no es feliz si no está trabajando, si no tiene comunicación con la prensa. A la prensa a la que tanto ha amado, a la que tanto ha apapachado, entonces si ella no puede tener eso es mejor que pase a otro plano y sea feliz allá”, Gustavo Briones, indicó que la actriz de 82 años está en coma pero afortunadamente no está sufriendo, aunque esté postrada en una cama.

Lee también: En colorido vestidito, Cynthia Rodríguez arranca la semana con tremendo piernón

“Los doctores nos están diciendo que no está sufriendo, su cuerpo es como si tuviera una camita flotando, no está sufriendo absolutamente nada”, dijo el sobrino de Carmen Salinas. Por otro lado, la nieta de la actriz aprovechó las cámaras para agradecer al sobrino de su abuela todo lo que ha hecho por ella.

“Es su mano derecha, o sea, lleva… yo no tengo palabras como familia, sé que él es también su sobrino, pero para agradecer lo que hizo él como hijo y lo que sigue haciendo, y es el que más a sufrido y es el que ha estado estoico aquí con mi abuelita día y noche, entonces él sabe todo y tiene todo en orden, y como familia confiamos y estamos siempre muy felices de saber que él está a su lado”, expresó.

Cabe manifestar que desde el pasado miércoles Carmen Salinas ingresó al hospital. Y aunque en un primer momento se dijo que sufrió un derrame cerebral, su familia dio a conocer que sufrió una hemorragia cerebral.

Lee también: Qué fue de Jackie García, la actriz cubana de El juego de la vida

Síguenos en