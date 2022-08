Fallece Amparo Serrano exintegrante del grupo Flans a sus 56 años tras sufrir accidente doméstico

La magnifica diseñadora, artista y exintegrante de grupo Flans, Amparo "Amparín" Serrano, falleció el día de ayer viernes por la tarde, tras haber pasado días internada a causa de un accidente doméstico.

La creadora de la marca Distroller, Amparo Serrano, popular por sus hermosos y coloridos diseños bastante buscados por niños e inspirado en una imagen religiosa adorada por muchos mexicanos, no pudo más, y tras haber luchado por sobrevivir, lamentablemente murió a sus 57 años.

La genial creadora también de los famosos y muy conocidos entre los pequeñitos, los populares "Neonatos" y "Ksi Meritos" convocó miles de plegarias, pues fueron solicitadas por su hija, quién de forma desesperada, se dirigió al público pidiendo un milagro para su madre, quién ya se encontraba en estado crítico.

Aunque su fuerte precisamente fueron dichos personajes con un aspecto muy peculiar, el cual consiste en diseños de muñequitos con aspecto de niños y grandes ojos, Amparo Serrano también fue integrante en el grupo Flans, del cual fue despedida y posteriormente se incorporó al dueto "Media Luna" al lado del cantante Pedro Garza, del cual sobresalen los éxitos La Luna, Sueños y Dime porqué.

Aunque hasta el momento no se ha hecho declaración alguna sobre el deceso de Amparo Serrano, su hija, Camila West, como se menciona anteriormente, por medio de su red social Instagram publicó una imagen de la virgen de Guadalupe en honor a su madre, misma que de inmediato se llenó de comentarios que demostraban el afecto que le tenían a la exitosa empresaria.

Tras desgarradora imagen compartida por Camila West, en la que se puede observar que Amparo Serrano es tomada de la mano por quien se supone son sus familiares, no tardaron en aparecer comentarios de artístas de la talla de Ana Bárbara, quien le intenta levantar el ánimo expresando su sentir.

"Creadora de mi ser, del de mi hermana de distroller, fanática de hacer sentir bien a la gente, apoyadora a todo México y medio mundo en todos los sentidos, mamá, hija, abuela, hermana, amiga, como te pudiste ir así tenías tanto por delante, no entiendo el protocolo de esta vida y menos sin ti, eras mi guía mi succionadora de problemas, mi mejor amiga, mi ídolo, mi mundo entero en una persona, mi mama querida, no tengo palabras ni fuerzas para escribir lo mucho que te voy a extrañar, no solo yo todos tus seres queridos pero estoy segura de que ahorita estas bailando con abuelo a mas no poder, que yiya te esta cuidando y ahora me toca a mi ser la fuerte te prometo tratar de ser lo mas feliz aunque me cueste un huevo y medio si tu no estas a mi lado porque siempre eras mi salva vidas siempre le veías la solución a la peor situación. No voy a recuperarme de esto jamás, te suplico que me des señales de vida desde otra dimensión y te escribo todo esto por aquí para unir fuerzas y que la señal de que estas a mi lado sea cierta. Te amo y nunca te voy a dejar de amar. Ya me haces mucha falta, ahora si.. duerme todo lo que no pudiste dormir, se feliz y piensa en ti una vez en tu otra dimensión porque en esta vida solo veías por los demás. Me quedo quebrada en mil piezas y espero algún día poder encontrar ese pegamento. Te amo te amo te amo y nunca nos dejes solas" expresó destrozada Camila West, hija de Amparo "Amparín" Serrano, QEPD.

