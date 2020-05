Fabiola le dice a Karla Panini que tiene historia con su esposo

Por primera vez, Fabiola Martínez habló de la polémica en la que está envuelta respecto a ser la tercera en discordia en la relación de Karla Panni y Américo Garza. Recordemos que hace algunas semanas el nombre de la modelo y conductora de Telehit tomó fuerza tras especularse que tenía sus queveres con el exesposo de la fallecida Karla Luna. Recientemente Fabiola Martínez habló por primera vez y acepto que tuvo una historia con Américo Garza, esposo de Karla Panini.

Fabiola Martínez dejó en claro que le gustaría mucho darle el gusto a México en ser la tercera en discordia de esta tormentosa relación, sin embargo, señaló que lamenta decir que no tiene nada que ver con Américo Garza en estos momentos.

Fue durante el programa Vivalavi, que Fabiola desmintió los rumores que circulan en las redes sociales pero también admitió que tuvo una historia con Garza pero que no era el momento para hablar de ello, y que además no era ella quien debía contarla.

“No es buen momento de hablar de ello (…) Hay una historia, pero esa historia yo no soy quién para contarla, o sea, no quisiera meterme en esto. No quiero decir nada. Se hace el show y luego este hombre anda amenazando a medio mundo”, reveló la también actriz.

Fabiola señaló que hace años trabajó con Américo Garza dejando entrever que fue ahí cuando se relacionó con él.Martínez también aclaró que no es amiga de Panini como se rumora y que no esta de parte de ella.

“La verdad no soy amiga de la señora, eso sí quiero que se recalque, y quiero que se aclare: ella y yo no somos amigas”, indicó. La modelo señaló, que ella entiende que la gente de México desea que ella fuera el karma de Panini pero no lo es.

“No, no quiero ser el karma de nadie, cada quien tiene su propio karma, quisiera darle el gusto a todo México, pero no soy yo”, aclaró Fabiola Martínez.